Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,9% до 93 млн т

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2026 года составила 93 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за август 2026 года увеличился к прошлогоднему показателю на 2,4% и составил 207,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,5% до 253,2 млрд т-км.

Погрузка в январе-августе 2026 года составила 734,1 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За восемь месяцев текущего года железными дорогами было погружено и отправлено в вагонах: каменного угля - 220 млн тонн (+2,9% г/г), кокса - 6,1 млн тонн (-9,2%), нефти и нефтепродуктов - 122,3 млн тонн (-7,4%), руды железной и марганцевой - 70,9 млн тонн (-0,8%), черных металлов - 31,3 млн тонн (-9,7%), лома черных металлов - 5 млн тонн (+0,2%), химических и минеральных удобрений - 46,2 млн тонн (-1,5%), цемента - 13,5 млн тонн (-4,1%), лесных грузов - 16,4 млн тонн (-4,4%), зерна - 20,9 млн тонн (+48,7%), строительных грузов - 63,7 млн тонн (-3,6%), руды цветной и серного сырья - 12,2 млн тонн (+5,1%), химикатов и соды - 12,6 млн тонн (-7%), промышленного сырья и формовочных материалов - 16,7 млн тонн (-7,6%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, с начала года составила 76,3 млн тонн (+3,8%).

Грузооборот в январе-августе 2026 года вырос на 0,6% и составил 1 трлн 661,3 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,2% до 2 трлн 44,1 млрд т-км.

"Погрузка на сети РЖД растет пятый месяц подряд: в апреле - на 1,9%, в мае - на 0,5%, в июне - на 1%, в июле - на 0,1%, в августе - на 0,9%. При этом грузооборот увеличивался более высокими темпами - на 4,1% в апреле и мае, на 4,5% - в июне, на 6,5% - в июле, на 2,4% - в августе, что свидетельствует об увеличении дальности перевозок в связи с переориентацией грузопотоков", - говорится в сообщении РЖД.

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в августе увеличились на 4,5% до 14,5 млн тонн, в том числе отмечается рост перевозок нефтеналива (+6,5%), удобрений (+5,9%), железной руды (+14,6%), зерна (в 4,5 раза), угля (+6,1%), а также химикатов (в 2,1 раза).

"Ключевыми драйверами роста погрузки в августе были каменный уголь (+5,2% к показателю августа 2025 года) и зерно (+26,8%). В "зеленую" зону по итогам прошедшего месяца вышли черные металлы (+4,8% к показателю августа 2025 года) и промышленное сырье (+6,6%). Третий месяц положительная динамика отмечается по цементу (+6,2%), второй месяц - по металлолому (+64%)", - отмечает компания.

Среди железных дорог рост погрузки в августе обеспечили Западно-Сибирская (+9,3%), Октябрьская (+8,7%), Дальневосточная (+8,6%) и Забайкальская (+8,2%).