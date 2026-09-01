Поиск

ЦБ РФ на сентябрьском заседании совета директоров учтет свежую статистику

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банк России на сентябрьском заседании совета директоров учтет свежую статистику, значительное влияние окажут данные, которые будут опубликованы в ближайшую среду, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Честное слово, вряд ли я вам дам какой-то новый сигнал. Дело в том, что завтра у нас будет очень важный блок данных. И, наверное, эти данные могут оказать какое-то более значимое влияние на настроение участников обсуждения, раунда", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В среду выйдет доклад Росстата, где, в частности, будут данные по розничной торговле за июль, инвестициям за второй квартал, финансовым результатам компаний за первое полугодие, деловой активности в августе, недельной инфляции (в том числе ценам на бензин). Также Минэкономразвития опубликует оценку ВВП РФ за июль, Банк России - свежие данные макроэкономического опроса аналитиков, новостной индекс деловой активности и доклад о региональной экономике.

"В завтрашней статистике для нас очень важно будет понять общую экономическую активность, как складывается она. Из того, что мы получили после июльского (заседания совета директоров - ИФ), наверное, таким сюрпризом были высокие цифры за второй квартал - оценка ВВП, которую Росстат давал. Можно сказать, что экономическая активность несколько выше, чем мы это видели в июле, но окончательно я бы этот вывод тоже не делал, потому что важна будет статистика, которую мы получим завтра. Если и она будет вот такая же позитивная, то, наверное, этот вывод можно будет зафиксировать, закрепить. Сейчас я не уверен в отношении этого вывода", - отметил Тремасов.

Ранее Росстат сообщил, что ВВП РФ во II квартале 2026 года, по предварительным данным, увеличился на 1,3% по сравнению со II кварталом 2025 года после снижения на 0,2% в I квартале.

Советник главы ЦБ отметил также повышенную динамику кредитования экономики и денежных агрегатов.

Он подчеркнул, что Банк России на момент заседания совета директоров 11 сентября еще не будет располагать данными по инфляции за август, получит их только вечером. "Мы, к сожалению, полную статистику за август получим только 11 сентября вечером, то есть после совета директоров. И это, на самом деле, тоже один такой нюанс, который надо будет иметь в виду", - отметил Тремасов.

Банк России Кирилл Тремасов ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в еврозоне в августе ускорилась до максимума с 2023 года

IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

 IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

ЦБ ожидает более предсказуемой ситуации на топливном рынке РФ к октябрю

В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

 В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

Доходность 10-летних госбондов Японии превысила 3% впервые с 1996 года

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

Нефть Brent подорожала до $91,46 за баррель

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Трамп заявил, что Венесуэла должна сама решить, оставаться ли ей в ОПЕК
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11502 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов