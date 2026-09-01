ЦБ РФ на сентябрьском заседании совета директоров учтет свежую статистику

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банк России на сентябрьском заседании совета директоров учтет свежую статистику, значительное влияние окажут данные, которые будут опубликованы в ближайшую среду, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Честное слово, вряд ли я вам дам какой-то новый сигнал. Дело в том, что завтра у нас будет очень важный блок данных. И, наверное, эти данные могут оказать какое-то более значимое влияние на настроение участников обсуждения, раунда", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В среду выйдет доклад Росстата, где, в частности, будут данные по розничной торговле за июль, инвестициям за второй квартал, финансовым результатам компаний за первое полугодие, деловой активности в августе, недельной инфляции (в том числе ценам на бензин). Также Минэкономразвития опубликует оценку ВВП РФ за июль, Банк России - свежие данные макроэкономического опроса аналитиков, новостной индекс деловой активности и доклад о региональной экономике.

"В завтрашней статистике для нас очень важно будет понять общую экономическую активность, как складывается она. Из того, что мы получили после июльского (заседания совета директоров - ИФ), наверное, таким сюрпризом были высокие цифры за второй квартал - оценка ВВП, которую Росстат давал. Можно сказать, что экономическая активность несколько выше, чем мы это видели в июле, но окончательно я бы этот вывод тоже не делал, потому что важна будет статистика, которую мы получим завтра. Если и она будет вот такая же позитивная, то, наверное, этот вывод можно будет зафиксировать, закрепить. Сейчас я не уверен в отношении этого вывода", - отметил Тремасов.

Ранее Росстат сообщил, что ВВП РФ во II квартале 2026 года, по предварительным данным, увеличился на 1,3% по сравнению со II кварталом 2025 года после снижения на 0,2% в I квартале.

Советник главы ЦБ отметил также повышенную динамику кредитования экономики и денежных агрегатов.

Он подчеркнул, что Банк России на момент заседания совета директоров 11 сентября еще не будет располагать данными по инфляции за август, получит их только вечером. "Мы, к сожалению, полную статистику за август получим только 11 сентября вечером, то есть после совета директоров. И это, на самом деле, тоже один такой нюанс, который надо будет иметь в виду", - отметил Тремасов.