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ЦБ сообщил о снижении прироста наличных в обращении в августе до 434 млрд руб.

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Объем наличных денег в обращении в августе 2026 года увеличился на 434,0 млрд рублей, что на 32,5% меньше, чем в июле (на 643,4 млрд рублей) и на 3,5% по сравнению с июнем (на 449,7 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Повышенный спрос на наличные фиксировался в 2026 году (после традиционного сезонного сокращения в январе на 386,2 млрд рублей) с февраля, когда их объем увеличился на 180,2 млрд рублей, затем в марте он вырос на 285,1 млрд рублей, в апреле - на 607,3 млрд рублей, в мае - на 381,2 млрд рублей, в июне - на 449,7 млрд рублей и в июле - на 643,4 млрд рублей.

С учетом августовского показателя переток денег в наличные в феврале-августе составил 2 трлн 980,9 млрд рублей, среднемесячный показатель увеличился незначительно - до 425,8 млрд рублей с 424,5 млрд рублей за февраль-июль. То есть показатель августа был на уровне текущего среднемесячного показателя, слегка превышая его.

ЦБ РФ 31 августа представил проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Согласно содержащемуся в документе базовому прогнозу ЦБ, объем наличных денег в обращении в 2026 году увеличится на 3,7 трлн рублей, до 23,1 трлн рублей, после роста в 2025 году на 1,0 трлн рублей, в 2027 году ожидается замедление роста до 2,0 трлн рублей.

ЦБ отметил, что рост объема наличных денег в обращении был самым значимым фактором, обусловившим увеличение спроса банков на ликвидность в 2026 году. Коммерческие банки обменивают средства со своих корсчетов в Банке России на наличные деньги и предоставляют их населению и бизнесу. В результате такого обмена при прочих равных банкам нужно привлекать больше ликвидности у Банка России.

Рост наличных денег в обращении в 2026 году, превышающий значения аналогичных периодов 2024-2025 годов, связывается, в том числе со снижением ставок по депозитам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции, посвященной представлению прогнозного документа, отметил, что рост объема наличных денег в обращении в 2026 году - естественный процесс после периода сверхвысоких ставок по банковским вкладам, когда населению и бизнесу было просто невыгодно держать наличные и отказываться от доходности в 20% и более годовых.

Теперь по мере снижения ставок по вкладам происходит компенсация того необычно медленного темпа роста наличных, который был в 2024-2025 годах, и наблюдаемое ускорение роста массы наличных носит "догоняющий характер", когда динамика наличных денег постепенно возвращается к своим историческим тенденциям.

Как отмечается в документе регулятора, важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе: "Сейчас доля наличных денег в составе денежной массы около 15%, тогда как еще пять лет назад она была около 20%. Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение".

Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
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