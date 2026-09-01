Brent подорожала до $92,01 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать днем во вторник, в центре внимания рынка остается ситуация в ближневосточном регионе.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:58 по московскому времени торгуются по $92,01 за баррель, на $1,52 (1,68%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $2,02 (2,36%), до $87,78 за баррель.

В понедельник контракты на Brent подорожали на 2,7%, на WTI - на 2,8% на фоне сообщений о возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке после паузы, продолжавшейся с конца июля. Вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам на острове Ларак, а Иран в ответ атаковал американским базы в Иордании.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми обстрелами, разрушив надежды на то, что конфликт перейдет в стадию экономического противостояния.

Между тем анонсированные на прошлой неделе ирано-оманские договоренности относительно согласования маршрутов движения судов через Ормузский пролив пока не принесли заметных результатов.

"Надежды, появившиеся на прошлой неделе в связи с предстоящим возобновлением судоходства через Ормузский пролив, получили серьёзный удар, - отметили эксперты Commerzbank. - Возникает также вопрос: сможет ли неофициальное движение судов через пролив продолжаться беспрепятственно в случае дальнейшей эскалации?"

"Данные отслеживания движения судов показывают, что через Ормузский пролив проходит около 6 млн баррелей нефти в день, но это существенно ниже уровня, наблюдавшегося до конфликта, - говорится в аналитической записке ANZ. - Тем временем резервы, на которые рассчитывал рынок, постепенно сокращаются. В США запасы близки к минимумам, а в Китае грядет сезонное увеличение спроса".

Соединенные Штаты продолжают высвобождать запасы нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), стремясь смягчить кризис поставок, вызванный войной с Ираном. Согласно опубликованным накануне данным министерства энергетики страны, за прошлую неделю стратегический нефтяной резерв потерял еще 3,1 млн баррелей нефти. В SPR находится 286,6 млн баррелей нефти, это минимум с 1982 года.