Поиск

Brent подорожала до $92,01 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать днем во вторник, в центре внимания рынка остается ситуация в ближневосточном регионе.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:58 по московскому времени торгуются по $92,01 за баррель, на $1,52 (1,68%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $2,02 (2,36%), до $87,78 за баррель.

В понедельник контракты на Brent подорожали на 2,7%, на WTI - на 2,8% на фоне сообщений о возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке после паузы, продолжавшейся с конца июля. Вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам на острове Ларак, а Иран в ответ атаковал американским базы в Иордании.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми обстрелами, разрушив надежды на то, что конфликт перейдет в стадию экономического противостояния.

Между тем анонсированные на прошлой неделе ирано-оманские договоренности относительно согласования маршрутов движения судов через Ормузский пролив пока не принесли заметных результатов.

"Надежды, появившиеся на прошлой неделе в связи с предстоящим возобновлением судоходства через Ормузский пролив, получили серьёзный удар, - отметили эксперты Commerzbank. - Возникает также вопрос: сможет ли неофициальное движение судов через пролив продолжаться беспрепятственно в случае дальнейшей эскалации?"

"Данные отслеживания движения судов показывают, что через Ормузский пролив проходит около 6 млн баррелей нефти в день, но это существенно ниже уровня, наблюдавшегося до конфликта, - говорится в аналитической записке ANZ. - Тем временем резервы, на которые рассчитывал рынок, постепенно сокращаются. В США запасы близки к минимумам, а в Китае грядет сезонное увеличение спроса".

Соединенные Штаты продолжают высвобождать запасы нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), стремясь смягчить кризис поставок, вызванный войной с Ираном. Согласно опубликованным накануне данным министерства энергетики страны, за прошлую неделю стратегический нефтяной резерв потерял еще 3,1 млн баррелей нефти. В SPR находится 286,6 млн баррелей нефти, это минимум с 1982 года.

Brent WTI Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин РФ 2 сентября возобновит аукционы ОФЗ после полуторамесячного перерыва

 Минфин РФ 2 сентября возобновит аукционы ОФЗ после полуторамесячного перерыва

Инфляция в еврозоне в августе ускорилась до максимума с 2023 года

IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

 IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

ЦБ ожидает более предсказуемой ситуации на топливном рынке РФ к октябрю

В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

 В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

Доходность 10-летних госбондов Японии превысила 3% впервые с 1996 года

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

Нефть Brent подорожала до $91,46 за баррель

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3620 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11503 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов