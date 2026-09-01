Глава ЦБ Финляндии призвал ЕЦБ быть готовым к затяжному конфликту на Ближнем Востоке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует готовиться к затяжному "конфликту на истощение" на Ближнем Востоке, который будет способствовать сохранению повышенной инфляции в еврозоне, считает глава ЦБ Финляндии и член совета управляющих ЕЦБ Олли Рен.

"Мы не должны проявлять беспечность перед лицом этого инфляционного давления, - заявил Рен в интервью газете Financial Times, имея в виду последствия скачка цен на энергоносители, вызванного ближневосточным конфликтом. - Мы не можем допустить кризиса доступности товаров и услуг в Европе".

Предварительный отчет статистического управления Евросоюза за август, опубликованный во вторник, показал ускорение инфляции в еврозоне в минувшем месяце до 3,3% в годовом выражении с 2,9% в июле. Августовская инфляция стала максимальной с сентября 2023 года.

Заявления Рена должны укрепить инвесторов во мнении, что ЕЦБ поднимет основные процентные ставки на заседании 9-10 сентября, отмечает FT. В настоящее время ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне 2,25%, и рынок уверен в ее повышении на 25 базисных пунктов в этом месяце.

Слова Рена свидетельствуют об ужесточении позиции главы финского ЦБ, который еще недавно больше фокусировался на рисках для экономического роста, чем на инфляции. Это может говорить о растущей поддержке более жесткой денежно-кредитной политики в ЕЦБ, отмечает газета.

Он назвал "понятными" ожидания рынка относительно возможности подъема ставки на предстоящем заседании. Говоря о дальнейших шагах, он был более осторожным, указав на масштабную геополитическую неопределенность, из-за которой ЕЦБ приходится принимать решения "от заседания к заседанию".

"Нам нужно быть готовыми к затяжному конфликту на Ближнем Востоке, поскольку обе стороны - США и Иран - имеют абсолютно противоположные цели, - сказал Рен. - Это может быть конфликт на истощение".