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Рынки акций Европы снизились во вторник

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги вторника снижением на фоне усиления опасений относительно ускорения инфляции.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,56% - до 647,46 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,32%, германский DAX - 1,1%, французский CAC 40 - 0,39%, итальянский FTSE MIB - 1,33%, испанский IBEX 35 - 0,75%.

Нефть уверенно дорожает из-за обеспокоенности перспективой ухудшения ситуации с поставками из стран Ближнего Востока, возросшей после обмена США и Ирана взаимными ударами. Рост цен на энергоресурсы увеличивает инфляционное давление и уверенность трейдеров в том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит ужесточение денежно-кредитной политики.

Член совета управляющих ЕЦБ и глава финского ЦБ Олли Рен предупредил, что регулятору следует готовиться к "конфликту на истощение" на Ближнем Востоке, который будет поддерживать инфляцию в еврозоне на повышенном уровне. "Мы не должны проявлять беспечность перед лицом этого инфляционного давления", - заявил Рен в интервью газете Financial Times.

Его коллега из Литвы Гедиминас Шимкус полагает, что повышения процентных ставок на заседании в сентябре будет недостаточно, чтобы вернуть инфляцию в еврозоне к целевому уровню.

"Все имеющиеся на данный момент данные позволяют мне предположить, что мы с большой вероятностью поднимем процентные ставки и что сентябрьского увеличения будет недостаточно", - сказал Шимкус в интервью Econostream Media, отметив подорожание фьючерсов на природный газ в качестве одного из факторов, способствующих пересмотру прогнозов относительно роста потребительских цен в сторону повышения.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель также дал понять, что ЕЦБ повысит стоимость заимствований в сентябре, назвав итоги заседания "предсказуемыми" и совпадающими с ожиданиями рынка, участники которого прогнозируют подъем ставок на 25 базисных пунктов.

Предварительный отчет статистического управления Евросоюза (Eurostat) за август, опубликованный во вторник, показал ускорение инфляции в еврозоне в минувшем месяце до 3,3% в годовом выражении с 2,9% в июле. Августовская инфляция стала максимальной с сентября 2023 года.

Безработица в еврозоне в июле составила 6,4%, как и месяцем ранее, согласно данным Eurostat.

В Германии розничные продажи в июле упали на 3,4% относительно предыдущего месяца - максимально с июля 2021 года, сообщило федеральное статистическое агентство Destatis.

Лидером падения среди компонентов Stoxx 600 стала швейцарская Partners Group (-7,3%), отчитавшаяся об ухудшении результатов в первом полугодии и сменившая главного исполнительного директора.

Сильное снижение показали акции горнодобывающих Endeavour Mining (на 5,4%), Antofagasta (на 5,2%), Fresnillo (на 4,9%), Anglo American (на 3,7%), BHP (на 2,4%) и Rio Tinto (на 1,2%).

Заметные потери понесли оборонные подрядчики Renk (-5,2%), Rolls-Royce (-4,6%), Hensoldt (-3,5%), Rheinmetall (-2,8%), Thales (-2,1%), BAE Systems (-1,3%) и Leonardo (-1,3%).

Подешевели бумаги автопроизводителей: Ferrari - на 2,5%, Stellantis - на 2,2%, Porsche - на 1,6%, BMW AG, Volkswagen и Renault - на 1,4%, Mercedes-Benz - на 0,5%, (-2,3%).

В минусе закрылись авиакомпании и представители турсектора, в том числе InterContinental Hotels (-4,2%), International Consolidated Airlines (-3,6%), Deutsche Lufthansa (-2,9%), Ryanair (-2%), TUI (-1,9%) и easyJet (-0,7%).

Существенно сократили капитализацию производители товаров класса люкс Brunello Cucinelli (на 3,3%), Kering (на 2,7%), Hermes (на 2,4%), Moncler (на 2%) и LVMH (на 1,8%).

Рыночная стоимость британской рекламной компании WPP, объявившей о планах сокращения дополнительно 1 тыс. рабочих мест до конца текущего года, уменьшилась на 2,7%.

Самый сильный подъем в составе сводного индекса продемонстрировала Novartis (+6,3%), сообщившая о позитивных результатах клинических исследований ее препарата для лечения рассеянного склероза.

Стоимость акций Reckitt Benckiser выросла на 4,4% на новостях, что суд присяжных в США принял решение в пользу компании по делу ее подразделения Mead Johnson, занимающегося выпуском детского питания.

Цена бумаг французского производителя промышленных газов Air Liquide поднялась на 2,2% после сообщений СМИ, что инвестор-активист Elliott Management аккумулировал долю в компании и призывает ее принять меры для повышения рентабельности.

Существенно нарастили капитализацию нефтяные компании, в том числе BP Plc - на 5,2%, TotalEnergies - на 2,8%, Repsol - на 2,7%, Shell - на 2,1%, Eni и Equinor- на 1,5%.

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