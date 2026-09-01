Поиск

ЦБ РФ сохранил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

ЦБ РФ сохранил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, до 9 марта 2027 года, из-за действующих против России санкций, запрещающих российским финансовым институтам приобретать наличные западных стран, говорится в сообщении российского регулятора.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на эту дату, но не более $10 тыс. (или эквивалента в евро), независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков сохранен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юрлица-нерезиденты до 9 марта 2027 года не смогут получить наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены, по другим валютам ограничений нет.

Юрлица-резиденты могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства РФ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ сохранил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

 ЦБ РФ сохранил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Минфин РФ 2 сентября возобновит аукционы ОФЗ после полуторамесячного перерыва

 Минфин РФ 2 сентября возобновит аукционы ОФЗ после полуторамесячного перерыва

Инфляция в еврозоне в августе ускорилась до максимума с 2023 года

IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

 IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

ЦБ ожидает более предсказуемой ситуации на топливном рынке РФ к октябрю

В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

 В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

Доходность 10-летних госбондов Японии превысила 3% впервые с 1996 года

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

Нефть Brent подорожала до $91,46 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11504 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3620 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов