ЦБ РФ сохранил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, до 9 марта 2027 года, из-за действующих против России санкций, запрещающих российским финансовым институтам приобретать наличные западных стран, говорится в сообщении российского регулятора.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на эту дату, но не более $10 тыс. (или эквивалента в евро), независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков сохранен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юрлица-нерезиденты до 9 марта 2027 года не смогут получить наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены, по другим валютам ограничений нет.

Юрлица-резиденты могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства РФ.