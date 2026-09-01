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Минфин РФ 2 сентября возобновит аукционы ОФЗ после полуторамесячного перерыва

Минфин РФ 2 сентября возобновит аукционы ОФЗ после полуторамесячного перерыва
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 2 сентября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29031 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 29031 с погашением 29 июля 2042 года имеют 64 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 29 октября 2026 года. Данный тип ОФЗ-ПК, впервые предложенный Минфином в декабре 2024 года, имеет ряд отличий от флоатеров, размещавшихся ранее. В частности, купоны по ним привязаны не к средней ставке RUONIA, а к срочной 3-месячной версии RUONIA, а при определении величины купонного дохода учитывается ежедневная капитализация в течение сдвинутого на 7 дней купонного периода. За основу берутся значения срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней окончанию соответствующего купонного периода.

Купонные периоды по ОФЗ-ПК данной серии устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде является плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого периода.

В июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ. Министерство сообщило о приостановке 20 июля. Ранее для содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин уже принимал решения не проводить аукционы 24 июня и 8 июля.

В III квартале ведомство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле размещение состоялось только в один день - 1 июля, при этом объем привлечения составил всего 9,1 млрд рублей. Аукцион 15 июля, когда Минфин впервые с ноября 2025 года предложил флоатер, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

В первом полугодии ведомство смогло привлечь 2,865 трлн рублей (в номинальном выражении объем размещения составил 3,252 трлн рублей).

Программа внутренних государственных заимствований предусматривает в 2026 году валовой объем размещения 5,510 трлн рублей, погашение - 1,337 трлн рублей, чистое привлечение - 4,173 трлн рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале июня сообщил, что хотя параметры бюджета на 2026 год будут корректироваться, дефицит несколько возрастет по сравнению с планом, это не повлечет существенного изменения объемов внутренних заимствований.

Позже были приняты поправки в закон об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2026 году, в соответствии с которыми правительство получило право осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением предусмотренных действующим законом о бюджете показателей верхнего предела внутреннего госдолга и программы внутренних заимствований.

Минфин РФ ОФЗ
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