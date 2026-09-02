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Минфин сохраняет ресурсы для массовой закупки алмазов у "АЛРОСА" в 2026 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минфин сохраняет ресурсы из бюджетного лимита ассигнований Гохрана на этот год (50 млрд рублей) для массовой закупки алмазов у "АЛРОСА" в 2026 году в целях поддержки компании на фоне кризиса на алмазном рынке, заявил "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Хотя министерство по-прежнему предпочитает закупку золота на эти средства как более ликвидного актива, основной частью средств планируется распорядиться ближе к концу года, и возможность для поддержки "АЛРОСА" еще остается.

Но целесообразность массовой закупки пока под вопросом, так как Минфин отмечает признаки восстановления рынка: в частности, последняя торговая сессия "АЛРОСА" прошла "очень хорошо", есть признаки роста спроса даже на мелкие камни, подчеркнул замминистра.

Алексей Моисеев АЛРОСА Минфин РФ
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