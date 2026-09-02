Минфин рассчитывает продать госпакет "Шереметьево" ближе к концу года

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Продажа госпакета аэропорта "Шереметьево" может состояться ближе к концу текущего года, сообщил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

"Надеемся продать в этом году, но будет зависеть от корпоративных процедур. Сейчас ждем отчетность за первое полугодие, на днях должна появиться. На ее основании будет сделана оценка и актив будет выставлен на торги", - сказал Моисеев. Он не стал называть точных сроков сделки, но отметил, что по плану-графику продажа может состояться "ближе к концу года".

В начале августа стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ об исключении АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) из списка стратегических предприятий, что позволяет приватизировать госпакет (30,43%) компании с сохранением "золотой акции".

При отчуждении акций МАШ указ обязывает предусмотреть условия о сохранении основного вида деятельности предприятия, модернизации его мощностей и запрете на отчуждение акций иностранным лицам, а также юрлицам, прямо или косвенно находящихся под их контролем.

Распоряжение правительства о решении использовать специальное право ("золотую акцию") на участие РФ в управлении "Шереметьево" премьер-министр Михаил Мишустин подписал 18 августа.

Пакет акций в размере 66,06% в МАШ контролирует ООО "Шереметьево Холдинг", единственным владельцем которого является МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" - резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Учредители МКООО не раскрываются. До редомициляции, которая произошла в конце 2022 года, компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. Доля в 65,22% в TPS Avia Holding была у траста в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% было у Аркадия Ротенберга. Росимущество владело 30,46% МАШ, 2,43% было у "Аэрофлота", 1,05% - у менеджмента аэропорта.