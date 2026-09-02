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ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ запустил сервис оплаты по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах, говорится в сообщении банка.

В Индонезии сервис работает через национальный платёжный стандарт QRIS, который принимают более 40 млн торговых точек по всей стране. На Филиппинах оплата доступна через локальные платёжные системы, охватывающие широкую сеть магазинов, ресторанов и сервисов. Для совершения платежа клиенту достаточно открыть приложение "ВТБ Онлайн", навести камеру смартфона на QR-код на кассе или чеке - и сумма в рублях автоматически спишется со счета с конвертацией в местную валюту по курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается.

Ранее ВТБ уже запустил оплату по QR-коду в Аргентине, Бразилии, Вьетнаме, Египте, Китае, Киргизии, Таиланде, Таджикистане и других странах.

С января клиенты ВТБ совершили уже более 1 млн оплат по QR-коду за рубежом на сумму более 3,5 млрд рублей - рост в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Средний размер операции составляет более 3 тыс. рублей.

Индонезия ВТБ Филиппины
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