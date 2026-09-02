Минфин будет предлагать включить криптовалюту в мониторинг в рамках указа о продаже валютной выручки

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Возвращаться к ненулевым нормативам обязательной репатриации и продажи валютной выручки в рамках указа президента России сейчас нет необходимости, мониторинг работает хорошо, в его периметр нужно включать криптовалюту, полагает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Указ сейчас действует в формате мониторинга, и там есть нулевая ставка, поэтому в рамках мониторинга совершенно точно криптовалюту надо включать. Думаю, что такие предложения будем готовить", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, мониторинг ситуации на валютном рынке работает очень хорошо. "Думаю, что это очень полезный в этом смысле инструмент и в развитие криптовалют после принятия закона такой шаг был бы логичным", - сказал он.

"С точки зрения обязательных продаж, рынок стабилен. Если помните, указ вводился в октябре 2023 года, тогда ситуация была иная, когда попал под санкции Газпромбанк и были элементы паники на рынке, связанные с расчетами за газ. Сейчас, мне кажется, ничего такого нет, все "пугалки" уже израсходованы. Если честно, пока не думаю, что есть необходимость возвращаться к обязательным нормативам на продажу", - отметил Моисеев.

Требование об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами было введено указом президента в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа продлевалось дважды, каждый раз на год, и действовало до 30 апреля 2026 года.

В июне министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что режим обязательной продажи части валютной выручки экспортерами будет продлен до 2029 года.

Требование было введено для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Конкретные нормативы в рамках введенного указом механизма устанавливает правительство. В середине августа 2025 года своим постановлением кабинет министров снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.