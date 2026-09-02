Минфин не ставит цели продать госпакет "Аэрофлота" в рамках SPO "любой ценой"

Ведомство внимательно смотрит на динамику рынка, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не ставит цели продать госпакет "Аэрофлота" в рамках SPO "любой ценой", поскольку к продаже планируется предложить как акции, принадлежащие Росимуществу, так и акции с баланса ФНБ, будет учитываться стоимость их приобретения в фонд, сказал "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

"Мы внимательно смотрим на динамику рынка, задачи продать любой ценой у нас нет. Поскольку продается не только пакет Росимущества, но и ФНБ, то, соответственно, будем здесь принимать во внимание стоимость покупки акций ФНБ", - сказал замминистра.

SPO "Аэрофлота" - одна из планировавшихся на вторую половину 2026 года приватизационных сделок. В июне Росимущество завершило отбор организатора продажи от имени РФ 23,76% акций "Аэрофлота", его победителем стало АО "Сбербанк КИБ" (Sber CIB).

Уставный капитал компании состоит из 3 975 771 215 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании (и, следовательно, сохранит контроль при продаже 23,76%), 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 25% находятся в свободном обращении.

Предыдущее SPO "Аэрофлота" прошло в октябре 2020 года, тогда допэмиссия акций была направлена на стабилизацию деятельности в условия COVID-кризиса авиаперевозок. Компания разместила 1 333 919 149 обыкновенных акций и привлекла 80,04 млрд руб. (по цене 60 руб. за бумагу). Акции на большую часть этой суммы - 50 млрд руб. - приобрела РФ на средства Фонда национального благосостояния. Около 30 млрд руб. принесла рыночная часть SPO, при этом якорными инвесторами выступили РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока (объем их участия не раскрывался).

В июле 2022 года допэмиссия в пользу ФНБ была размещена для повышения финансовой устойчивости "Аэрофлота". Совокупная госдоля по ее итогам увеличилась с 57,34% до 73,77%. На баланс ФНБ были приобретены 1 531 234 889 акций по 34,29 руб./акция на общую сумму 52,5 млрд рублей.

Торги 1 сентября акции "Аэрофлота" завершили на отметке 30,62 руб., потеряв за день 4,5% стоимости. Основное падение пришлось на вечернюю сессию и было вызвано геополитическими рисками.