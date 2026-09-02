Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8% на старте торгов основной сессии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду сохранил нисходящий импульс вечерних торгов вторника из-за опасений новой эскалации конфликта вокруг Украины, а также недружественных действий Германии в адрес России; сдерживающим фактором выступает выросшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $95 за баррель) на фоне новых взаимных ударов США и Ирана на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2168,85 пункта (-0,8%), индекс РТС - 787,56 пункта (-0,8%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Аэрофлота" (-3,8%), "НЛМК" (-3,6%), "Северстали" (-1,9%), "ВК" (-1,9%), но подросли акции "Озона" (+2%), "Роснефти" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 сентября, составляет 86,753 руб. (+37,37 копейки).

Подешевели также акции "Яндекса" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,6%), "Газпрома" (-1,4%), "ММК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,8% "префы"), "Русала" (-1,2%), "Татнефти" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), "ИКС 5" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "МТС" (-0,9%), "Хэдхантера" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Полюса" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил вечером во вторник, что российской стороне комфортно работать с теми американскими переговорщиками, которых выбрал президент США Дональд Трамп, но российская сторона готова взаимодействовать со всеми, кто может внести конкретный вклад в переговорный процесс.

"Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. А если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот процесс - в известной степени замороженный на сегодняшний день - то в целом мы не против", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопрос, нужны ли новые переговорщики по Украине с американской стороны.

Также Путин сообщил, что Вооруженным силам РФ были даны указания по подготовке и нанесению ударов по объектам ТЭК на территории Украины в качестве ответной меры. "Вооруженным силам Российской Федерации дано указание по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим - получат ответ", - сказал Путин во вторник на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

При этом Путин опроверг сообщения о возможности новой волны мобилизации в РФ после сентябрьских выборов. "Чушь собачья. Это информационная атака на Россию", - сказал он на пресс-конференции в Бишкеке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента с БПЛА в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина.

Германия намерена ужесточить контроль при въезде для граждан России, сообщил ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому власти ФРГ бездоказательно обвиняют Россию.

"Трудно это прокомментировать, потому что, если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно", - сказал Песков журналистам, комментируя решения властей ФРГ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил во вторник, что лидеры России, США и КНР Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на скором саммите АТЭС, эта тема затрагивалась на двусторонних переговорах Путина и Си Цзиньпина. "Тема затрагивалась, да", - сказал Ушаков ИС "Вести", отвечая на вопрос, затрагивалась ли тема трехстороннего саммита лидеров России, США и КНР.

Глава российского Минфина Антон Силуанов, комментируя итоги своей встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом "на полях" G20 в Эшвилле, заявил в интервью ИС "Вести", что основа для развития отношений в финансовой сфере между США и Россией есть, хотя сейчас оно затруднено геополитическими факторами.

Он выразил уверенность, что по мере решения геополитических вопросов будут развиваться и финансовые отношения.

"Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что всегда и финансисты могут найти точки сближения, может быть, даже быстрее, чем политики. Поэтому надо всегда разговаривать, надо продолжать диалог, если мы найдем общие точки соприкосновения - а они есть - надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться", - заключил глава Минфина РФ.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне импульс роста рынку дала новость об активизации переговорных усилий представителей США по урегулированию украинского конфликта, а также подорожавшая нефть на фоне обмена ударами между США и Ираном и рисков для судоходства через Ормузский пролив.

Эмоциональный фактор остается преобладающим на рынке акций, поэтому дальнейшая динамика во многом будет определяться поступающими новостями. Позитив в геополитике сможет помочь индексу МосБиржи развить движение вверх к области 2300-2400 пунктов. Негативные новости и усиление рисков жесткости денежно-кредитной политики Банка России способны вернуть индекс к 2000 пунктам. При нейтральном фоне ожидается консолидация в диапазоне 2115-2240 пунктов, считают эксперты.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет находиться в диапазоне 2100-2200 пунктов.

Российский фондовый рынок продолжает оставаться полностью зависимым от геополитических новостей, которые управляют настроениями инвесторов. Обсуждения возможного возобновления переговоров по Украине сначала вызвали волну оптимизма, благодаря чему индекс МосБиржи днем во вторник локально превышал 2200 пунктов. Но последующие негативные внешние заявления резко развернули настроения игроков в худшую сторону. На вечерних торгах начались эмоциональные распродажи, из-за которых индекс падал ниже 2150 пунктов. Учитывая жесткую риторику противоположной стороны, шансы на сближение позиций и мирное украинское урегулирование в очередной раз снизились. Поддержки со стороны денежно-кредитной политики, которая пока уступает по значимости геополитическим факторам, не прослеживается, отмечает аналитик.

В среду ожидается публикация свежих статистических данных по инфляции, которые могут повлиять на то, какое решение примет совет директоров ЦБ на предстоящем заседании по ставке 11 сентября. На данный момент консенсус предполагает, что регулятор предпочтет занять выжидательную позицию и оставит ключевую ставку на текущей отметке 14% годовых.

"Индекс МосБиржи останется в среду в диапазоне 2100-2200 пунктов. Для среднесрочных и долгосрочных инвестиций снова не складывается подходящего момента, а учитывая ухудшение на геополитическом фоне и опасения дальнейшего замедления экономики РФ и паузу в цикле снижения ключевой ставки ЦБ, риски возобновления полноценной нисходящей динамики оцениваем как высокие", - считает Крылова.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, рынок акций утром просел, что говорит о неуверенности "быков" относительно продолжения роста в область 2200 пунктов по индексу МосБиржи. Влияние геополитики на фондовый рынок очень велико. Жесткие заявления Путина относительно украинского конфликта, видимо, расстроили инвесторов, ожидающих скорейшего возвращения России и США к переговорному треку по этому вопросу. Скорее всего, падение рынка акций на утренних торгах могло быть связано именно с опасениями дальнейшей эскалации и, возможно, новых санкций, полагает аналитик.

Обнадеживающие заявления министра финансов РФ Силуанова относительно возможности возобновления российско-американского диалога хотя бы по экономическим вопросам пока воспринимаются рынком скептически. Тем не менее, если на основных торгах индекс МосБиржи не упадет ниже 2150 пунктов, можно будет говорить о том, что рынок нащупал локальное "дно", ниже которого не пойдет. Для дальнейшего среднесрочного движения вверх необходимо, чтобы индекс МосБиржи уверенно закрепился выше 2200 пунктов, но для этого, видимо, важны очень сильные позитивные инфоповоды, которых пока нет, считает Мильчакова.

В среду идет второй день работы Восточного экономического форума. Внимание рынка акций может быть фокусировано на новостях о ходе переговоров РФ и КНР относительно строительства газопровода "Сила Сибири 2". Возможно, что на пленарном заседании в четверг с участием президента РФ Путина будет затронута эта тема, как и тема наращивания поставок российского газа в Китай. Накануне в китайском МИД заявили, что КНР готова продолжать тесное сотрудничество с Россией в области энергетики, в том числе в проекте строительства газопровода "Сила Сибири 2". Возможно, появление новой информации относительно строительства нового газопровода из РФ в Китай может оказать существенное влияние на акции "Газпрома", считает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-1% во главе с Nasdaq на фоне усиления глобальной распродажи облигаций, что вызвало повышение их доходностей до многолетних максимумов. Кроме того, выросли нефтяные цены из-за угасающих надежд на скорое разрешение конфликта вокруг Ирана, отмечают эксперты.

Первый месяц осени традиционно является слабым для фондового рынка. По данным Fisher Investments, с 1926 года индекс S&P 500 в среднем терял 0,7% в сентябре, что делает этот месяц единственным в году с отрицательной средней динамикой.

Игроки сейчас оценивают вероятность повышения Федеральной резервной системой базовой процентной ставки на заседании в сентябре на 25 базисных пунктов примерно в 68,2% по сравнению всего с 39,6% неделей ранее, по данным FedWatch.

В Азии утром в среду также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,9%, австралийский ASX - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжили рост, ускорившийся с начала недели на новостях о возобновлении боевых действий между США и Ираном на Ближнем Востоке после паузы, продолжавшейся с конца июля.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $95,44 за баррель (+0,8% и +4,6% во вторник), цена октябрьского фьючерса на WTI - $90,53 за баррель (+0,4% и +5,2% накануне).

Цены находятся на максимумах за пять недель в связи с ослаблением надежд на быстрое завершение ближневосточного конфликта и усилением опасений сокращения поставок сырья из региона.

Американские военные атаковали два иранских танкера в рамках серии ударов, которые были нанесены во вторник, передает Axios со ссылкой на осведомленный источник. Кроме того, военными США было атаковано около 100 целей в Иране. Среди них - объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи.

КСИР заявил, что атаки США еще больше ограничат движение судов через Ормузский пролив, а также нанес массированный ракетный удар по авиабазе Принц Хасан в Иордании, где размещены американские беспилотники дальнего действия.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Оценки Американского института нефти (API) показали снижение резервов нефти в Штатах на 2,6 млн баррелей.