Минфин РФ сохраняет планы продать госдолю в НМТП единым пакетом до конца года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ сохраняет планы продать принадлежащий государству пакет акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" в текущем году.

"Сейчас идут оценочные мероприятия, и если все пойдет в плановом режиме, то продажа должна состояться в этом году", - сказал "Интерфаксу" "на полях" ВЭФ-2026 замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Он также подтвердил намерение реализовать пакет инвестору напрямую, без размещения акций на рынке. "Это будет продажа блоком, не SPO", - сказал замминистра.

В НМТП, подконтрольном государственной "Транснефти", РФ напрямую владеет 20%. Этот пакет уже был в прежних программах приватизации, наиболее активное обсуждение его возможной продажи велось в 2016 году, но до реализации этих планов дело не дошло.

В 2020 г. правительство исключило из программы приватизации до 2022 г. упоминание о планах продажи госпакета НМТП. В конце мая этого года доля в НМТП была возвращена в программу приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы. Министр финансов Антон Силуанов, комментируя в начале июня планы по приватизации, допускал, что госпакет НМТП может быть продан в этом году.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область).