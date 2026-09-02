Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков в 2026г до 7-12%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает прирост средств клиентов банков в 2026 году в диапазоне 7-12%, в 2027 году - 6-11%.

Ранее регулятор оценивал возможный прирост средств клиентов в 5-10% в текущем году и в 7-12% в следующем.

"Полагаем, что средства клиентов по итогам 2026 года вырастут на 7-12% (+2 п.п. к предыдущему прогнозу) с учетом значительных расходов бюджета", - говорится ежеквартальном обзоре регулятора по банковскому сектору.