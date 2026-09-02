Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли г/г на 3,3%, до 29,2 тыс. шт.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на российском рынке в августе выросли в годовом выражении на 3,3%, до 29 225 шт., сообщил "АвтоВАЗ".

Лидером продаж традиционно остаётся Lada Granta - в августе было реализовано 11 192 автомобиля семейства. Положительную динамику продемонстрировала Lada Vesta - её продажи в августе достигли 5 739 шт., что на 3,4% превышает июльский результат. Помесячный рост также показали продажи Lada Largus: в августе было продано 3 243 автомобиля - на 7,7% больше, чем месяцем ранее. Стабильные показатели сохранила Lada Iskra, продажи которой составили 3 292 авто. Внедорожников Niva в августе было реализовано в общей сложности 5 361 шт.

По итогам восьми месяцев 2026 г. в РФ было продано 212 316 Lada, что на 0,8% меньше результата аналогичного периода прошлого года, о котором компания отчитывалась ранее (214 033 шт.).