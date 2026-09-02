ЦБ ожидает, что банки во II полугодии нарастят расходы на резервы по кредитам компаниям

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ прогнозирует, что банки во втором полугодии нарастят расходы на резервы в корпоративном сегменте по мере вызревания портфеля, говорится в ежеквартальном обзоре регулятора "Банковский сектор".

Стоимость риска в корпоративном сегменте во втором квартале выросла до 1,3% с 0,6% в первом квартале. По мере вызревания портфеля банки ожидаемо признают больше потерь, преимущественно по кредитам промышленным компаниям, говорится в обзоре.

За первое полугодие стоимость риска (COR) в корпоративном сегменте составила 1%, что пока ниже ожиданий ЦБ с учетом экономической фазы цикла. При этом, по прогнозам ЦБ, расходы банков на резервы во втором полугодии будут выше, чем в первом.

"Полагаем, что банки нарастят резервы во втором полугодии 2026 года. Поэтому мы сохранили прогноз по стоимости риска в корпоративном портфеле на 2026 год в диапазоне 1,3-1,7%", - говорится в обзоре.

Во втором квартале банки увеличили резервы по вложениям в непрофильный бизнес, признав 140 млрд рублей потерь по прочим активам и экосистемам (в первом квартале потери составили 91 млрд рублей).

Доля проблемных кредитов юрлиц (включая МСП) во втором квартале выросла на 0,2 п.п., до 11,8%. Объем проблемной задолженности увеличился на 0,5 трлн рублей (+4,5% с корректировкой на валютную переоценку).

На качество кредитов, в том числе повлиял прирост рискованных реструктуризаций по отдельным промышленным компаниям (+0,2 трлн рублей). Кроме того, ухудшалось финансовое положение некоторых заемщиков из сектора недвижимости (+0,1 трлн рублей) и нефтегазовой отрасли (+0,1 трлн рублей), говорится в обзоре.

Доля проблемных кредитов в портфеле МСП (за исключением застройщиков и крупных кредитов) тоже продолжила расти: +0,9 п.п во втором квартале, до 20%. Чтобы банки активнее помогали заемщикам МСП, пострадавшим от атак на складские, производственные и торговые территории, регулятор рекомендовал банкам реструктурировать их кредиты.

Покрытие проблемных кредитов резервами и качественными залогами остается приемлемым и составляет порядка 50% (около 70% в сегменте МСП). Несмотря на то что качество продолжает снижаться, риски по непокрытой части (5,8 трлн рублей, до 60% запаса капитала до нормативов) остаются управляемыми: они будут реализовываться постепенно, а часть заемщиков смогут справиться с трудностями и урегулировать свою задолженность.

Стоимость кредитного риска в розничном сегменте во втором квартале снизилась до 2,2% с 2,9% в январе-марте. В основном на это повлияло улучшение качества необеспеченных кредитов: они меньше выходили на просрочку, в том числе благодаря ужесточению макропруденциальной политики в 2025-2026 годах. С учетом этого улучшения прогноз на 2026 год сохранен в диапазоне 2,2-2,6%. ЦБ ожидает, что жесткая макропруденциальная политика продолжит положительно влиять на качество розничного портфеля банков.