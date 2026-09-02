ЦБ РФ понизил прогноз по росту потребкредитов на 2027 г. до 3-8%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз по росту потребительских кредитов на 2027 год до 3-8% с 6-11% ранее, новая динамика отражает не только влияние денежно-кредитных условий (ДКУ), но и более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ), говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ по банковскому сектору.

Ожидания по росту потребкредитов в 2026 году остались на уровне 4-8%.

ЦБ РФ в июле сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в РФ на 2026 год в диапазоне 7-11%, увеличению розничного - на 5-9% (в том числе по росту ипотеки на уровне 6-10%). При этом регулятор понизил прогнозы на 2027 год, согласно которым корпоративное кредитование увеличится на 7-12% (ранее ожидался рост на 8-13%), розничное - на 5-10% (вместо 8-13%), рост ипотеки составит 7-12% (10-15% ранее).

"В 2027 году ожидаем, что темпы роста корпоративного кредитования будут умереннее на фоне более плавного смягчения ДКУ, чем закладывалось ранее", - отмечается в свежем обзоре ЦБ.

"Прогнозный диапазон на 2026 год по задолженности населения по ипотеке не изменился (6-10%). На 2027 год мы понизили его на 3 п.п., до 7-12%, с учетом запланированного ужесточения условий "Семейной ипотеки", а также более плавного восстановления спроса на рыночную", - подчеркнул Банк России.