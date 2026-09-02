Поиск

В Сбере заверили, что проблем в расчетах между Россией и Индией нет

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вся необходимая для расчетов между Россией и Индией инфраструктура выстроена и работает, проблем с платежами сейчас нет, заявил управляющий филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов.

"Проблем в расчётах между Россией и Индией не существует. Более того, сейчас я уже готов сказать, что это один из самых надёжных и лучших выстроенных механизмов с точки зрения расчётов России с другими странами. У нас более 90% платежей из России в Индию проходят за 10 минут в любой индийский банк, и, по-моему, больше 50% или 60% проходит за одну минуту. Из Индии платежи сейчас проходят за часы (...) Пару-тройку лет назад мы говорили про дни, про то, как мы, в принципе, проводим эти платежи, возможно ли это", - сообщил Носов на ВЭФ.

"Проблем с платежами не существует, вся банковская инфраструктура между нашими странами выстроена, ей можно пользоваться. Всё, что необходимо для ведения ВЭД: платежи, гарантии, аккредитивы, кредиты - всё есть, инфраструктура вся налажена. Поэтому, что называется "you are welcome", ведите бизнес, с точки зрения банковского обслуживания сложностей нет", - отметил представитель Сбербанка.

Он обратил внимание на то, что все больше российских и индийских компаний начинают работать друг с другом, но пока доля РФ в общем товарообороте Индии остается небольшой.

"Если говорить про МСП, то уже несколько тысяч компаний МСП на ежемесячной основе проводят платежи с Индией. Это пока немного, но это уже несколько тысяч в месяц. С индийской стороны сейчас с Россией работают около 10 тысяч, может быть, даже немного больше компаний. Ещё в 2021 году это было 2-3 тысячи. Можно сказать: "Как здорово - рост в четыре-пять раз. Какие все молодцы!". Но тут надо вспомнить, что в Индии экспортёров под миллион, то есть с нами работает примерно процент от всех индийских компаний", - подчеркнул Носов.

Сбер Сбербанк Индия Иван Носов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крым ожидает поставки более 60 тыс. т топлива в сентябре для насыщения рынка

 Крым ожидает поставки более 60 тыс. т топлива в сентябре для насыщения рынка

Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли г/г на 3,3%, до 29,2 тыс. шт.

 Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли г/г на 3,3%, до 29,2 тыс. шт.

Telegram оштрафовали на 11,4 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента

Минфин РФ сохраняет планы продать госдолю в НМТП единым пакетом до конца года

РФ обнуляет экспортные пошлины на зерно до конца года

Минфин рассчитывает продать госпакет "Шереметьево" ближе к концу года

 Минфин рассчитывает продать госпакет "Шереметьево" ближе к концу года

Минфин будет предлагать включить криптовалюту в мониторинг в рамках указа о продаже валютной выручки

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,3%

Аналитики ЦБ видят в сохранении высокого роста денежной массы в июле признак проинфляционных рисков
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11516 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3636 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов