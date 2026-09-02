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Крым ожидает поставки более 60 тыс. т топлива в сентябре для насыщения рынка

Крым ожидает поставки более 60 тыс. т топлива в сентябре для насыщения рынка
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Власти ожидают поставки более 60 тыс. тонн топлива в сентябре в Крым, чего хватит для насыщения рынка при действующих ограничениях, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

"В сентябре, при благоприятных условиях, мы ожидаем поставку более 60 тыс. тонн топлива. При действующем ограничении в 20 литров на одну заправку, данного объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей", - написал Гоцанюк в своем канале в Max.

По его словам, на сегодня объемы поставок временно не покрывают полную потребность региона на фоне усиления мер безопасности, перестройки логистики и погодных условий. Тем не менее, он добавил, что ведется работа над адаптацией транспортных цепочек, логистическая система восстанавливается постепенно.

"Ситуация будет последовательно выправляться по мере наращивания объемов поставок", - подчеркнул Гоцанюк.

1 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что со вторника будет снижена цена на бензин Аи-92 и Аи-95. По словам Аксенова, на бензин Аи-92 и дизельное топливо определенное время может сохраняться дефицит, но все следующие партии будут продавать по цене не выше 100 рублей за литр, однако топлива в любом случае на заправках станет больше.

Топливо по льготной цене на этой неделе реализуют в Крыму и Севастополе на АЗС двух сетей, в дальнейшем бензин по сниженной цене появится и у небольших операторов.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Крым Аи-95 Аи-92
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