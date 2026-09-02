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Нефтекомпании РФ принимают все меры для максимизации добычи нефти в текущих условиях

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские компания максимально задействуют все меры для наращивания производства нефти, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Исходя из текущих условий, нашими компаниями предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы добыча была максимальной", - сказал он.

Россия в настоящее время официально не раскрывает данные о добыче нефти. Актуальная редакция макропрогноза Минэкономразвития предусматривает показатель по итогам текущего года в 511 млн тонн (с учетом конденсата, соответствует 10,22 млн б/с).

Текущая квота России в рамках сделки ОПЕК+ - 9,824 млн б/с (без учета конденсата). По данным ОПЕК, которые формируются на основе информации из нескольких вторичных источников, в июле страна добывала около 8,9 млн б/с (также без учета конденсата), что на 937 тыс. б/с ниже разрешенного уровня.

По итогам 2025 года добыча нефти в России составила 512 млн тонн (или 10,24 млн б/с), что на 0,8% ниже, чем годом ранее.

Александр Новак
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