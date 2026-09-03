Новак заявил о стабилизации ситуации с топливом на АЗС при небольшом дефиците в нескольких регионах

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с топливом на АЗС за последнюю неделю стабилизировалась, но незначительный дефицит в ряде регионов наблюдается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"В целом за последнюю неделю ситуация частично стабилизировалась. Хотя мы наблюдаем незначительный дефицит за заправках в ряде регионов, особенно Сибирского, Уральского федеральных округов. Это связано с логистикой, распределение идет неравномерно. Для выравнивания ситуации ведем работу индивидуально с разными регионами и компаниями", - сказал он.