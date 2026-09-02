Минэкономразвития ждет поэтапного выхода на нулевой структурный дефицит бюджета в 2028-29 гг.

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Темпы нормализации бюджетного баланса имеют важное значение для экономики, обсуждаются параметры поэтапного выхода на структурный баланс бюджета в 2028-2029 годах, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"Как и в прошлом году, так и в этом вопрос, что будет дальше, очень сильно зависит от экономической сбалансированности и сбалансированности федерального бюджета. Это ключевой момент, который мы сейчас обсуждаем. Вернее, даже не то, что сбалансированность, понятно, что мы бюджет балансируем, умеем балансировать, но просто ситуация нормализации бюджетного баланса займет какое-то время. Вопрос темпа этой нормализации, потому что они будут сильно влиять на сокращение дефицита бюджета, соответственно, на заимствования, которые государство хочет сделать, и на ту часть кредита, которая остается частному сектору экономики. И как основной регулятор - это уровень ключевой ставки", - сказал он в интервью РБК.

"В целом, если говорить об устойчивости экономики, параметрах, по этому году мы, скорее всего, будем чуть лучше, чем наша весенняя оценка (ранее Решетников заявил, что министерство сейчас ожидает рост ВВП РФ в 2026 году на 0,6%, в апрельской версии было 0,4% - ИФ). С 2028 года уже идет выход на параметры поэтапно бездефицитного бюджета - там 2028, 2029 годы - сейчас обсуждаем. И с учетом этого нормализация ставок и, соответственно, возвращение, в том числе, к инвестиционному росту", - отметил Решетников.

Сейчас же, по словам министра, основным драйвером является бюджетный спрос, бюджетный импульс. Важным является и частное потребление, сказал он.

В части денежно-кредитной политики министр отметил, что обсуждать ее параметры без параметров федерального и консолидированного бюджетов сложно. "И бюджеты регионов надо смотреть, и федеральный, потому что бюджеты регионов тоже у нас в текущей ситуации дефицитные. И как это все будет сбалансировано - это сейчас ключевой вопрос, то, что является особо сложным при сбивке прогноза и бюджета. Прогноз - базовая конструкция - у нас уже готов, но вот эта калибровка с бюджетными решениями, заявками, со всеми этими вопросами она у нас еще займет до середины сентября. До момента представления бюджета в правительство, как правило, идет согласование всех этих позиций", - сообщил он.

Пока Минфин не озвучивал актуальный прогноз по уровню дефицита федерального бюджета в ближайшую трехлетку. Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале июня сообщал, что федеральный бюджет на очередную трехлетку должен предусматривать выход на нулевой структурный дефицит к 2029 году, что потребует серьезной работы с расходами.

ЦБ позднее для целей своего прогнозирования учел структурный дефицит в размере 2-1-0,5% на 2026-2028 гг.