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"КазТрансОйл" направит $54,5 млн для увеличения транзита российской нефти в КНР

"КазТрансОйл" направит $54,5 млн для увеличения транзита российской нефти в КНР
Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Казахстанская компания "КазТрансОйл" направит 25 млрд тенге на расширение магистрального нефтепровода "Туймазы - Омск - Новосибирск - 2" (ТОН-2) для увеличения транзита российской нефти в КНР с 10 млн до 12,5 млн тонн ежегодно, говорится в материалах компании, распространенных в ходе Дня эмитента на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE).

"Проект связан с расширением казахстанского участка нефтепровода Туймазы - Омск - Новосибирск-2, по которому российскую нефть транспортируют в Китай. Сейчас по этому маршруту прокачивают 10 млн тонн в год. Компания планирует увеличить объём ещё на 2,5 млн тонн", - сказал замгендиректора КТО Амиржан Оспанов, выступая в ходе Дня эмитента на площадке KASE в среду.

В презентации, демонстрировавшейся в ходе его выступления, отмечается, что в рамках указанных планов КТО намерен построить новую нефтеперекачивающую станцию "Солтустiк Кызылжар".

Работы запланированы на 2026-2030 годы. Предварительная стоимость - 25 млрд тенге, источник финансирования - собственные средства.

Официальный курс на 2 сентября - 458,45 тенге за доллар.

КазТрансОйл нефть РФ КНР
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