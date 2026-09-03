Путин призвал наращивать локальную переработку добываемых на Дальнем Востоке ресурсов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике сырьевые ресурсы должны перерабатываться на месте, считает президент РФ Владимир Путин.

"Хочу акцентировать внимание. Добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте. Именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и так далее и так далее", - сказал он, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что это позволит формировать цепочки добавленной стоимости в дальневосточных и арктических субъектах, открывать рабочие места, наращивать доходы региональных и муниципальных бюджетов.