РФ рассчитывает на расширение доступа к африканскому рынку после запуска Российской промышленной зоны в Египте

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Участие российских компаний в развитии российской промышленной зоны в Египте позволит в перспективе расширить присутствие РФ на африканском и других международных рынках, учитывая широкие торговые связи арабского государства, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Минпромторгом РФ и фондом "Кристалл роста" о развитии Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте.

"Мы очень надеемся, что тот документ, который подписан, позволит реализовать те экономические, инвестиционные, торговые преимущества, которые мы получаем в результате развития зоны в районе Суэцкого канала. Здесь мы говорим о том, что Арабская Республика Египет связана очень широкой сетью торговых соглашений с большим количеством стран, и участие российских товаропроизводителей в этой зоне даст российскому бизнесу дополнительное конкурентное преимущество для освоения соответствующих рынков", - сказал он, добавив, что прежде всего речь идёт о выходе на рынки африканского континента.

Замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов напомнил, что соглашение об использовании участка РПЗ предполагает аренду в течение 49 лет. Сейчас на участке нет готовой инфраструктуры, фонд "Кристаллы роста" должен будет обеспечить полный девелопмент проекта, а затем привлечение инвесторов.

"Мы определили совместно с египетскими партнёрами ключевые отрасли в промышленности – это отрасли фармацевтики, химической промышленности, переработка полимеров, нефтехимическая промышленность, создание смазочно-охлаждающих жидкостей, это отрасли строительных материалов, в том числе лакокрасочная отрасль, в том числе теплоизоляционные материалы. Безусловно, это предприятия, которые будут заниматься переработкой металлов. И пищевая переработка также рассматривается с учётом того, что Египет себя позиционирует как хаб по покупке, закупке российского зерна", - перечислил Чекушов.

Проект РПЗ реализуется в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала и в настоящее время представляет собой участок общей площадью 50 га с выходом к порту Айн-Сохна. Год назад Алексей Оверчук говорил журналистам, что начало работы российской промышленной зоны в Египте запланировано с 2030 года. На 2026-2029 годы намечена разработка проектной документации и проведение строительно-монтажных работ на территории РПЗ.

Межправительственное соглашение о создании РПЗ в Экономической зоне Суэцкого канала было подписано РФ и Египтом в 2018 году. В мае 2025 года главное управление Экономической зоны Суэцкого канала и созданная весной этого года российская спецкомпания, которая выступит девелопером проекта, подписали договор долгосрочного права пользования участком, зафиксировавший коммерческие условия по его эксплуатации (договор узуфрукта). Документ предусматривает, в частности, предоставление трехлетнего льготного периода для аренды земельных участков на территории РПЗ без взимания платы.

Предполагается, что произведенная в РПЗ продукция (при выполнении условий локализации более 30%) будет получать статус Made in Egypt, что освобождает от уплаты таможенных пошлин при ее экспорте в страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и других стран, имеющих торговые соглашения с Египтом. Кроме того, до 100% произведенной в РПЗ продукции может быть продано на рынке самого Египта.

Резиденты РПЗ также освобождаются от уплаты пошлин на ввоз оборудования и материалов, налога на имущество, налога на добавленную стоимость при закупке сырья и комплектующих, имеют право на возврат по налогу на прибыль в течение семи лет в размере 50% от инвестиций в проект. Иностранные резиденты могут неограниченно импортировать производственные ресурсы и готовую продукцию от материнской компании-нерезидента.