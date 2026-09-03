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Южная Корея в августе нарастила международные резервы на рекордные $14,3 млрд

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы Южной Кореи в августе выросли на рекордные $14,3 млрд по сравнению с июлем - до $442,3 млрд, согласно данным Банка Кореи.

Предыдущий исторический максимум прироста был зафиксирован в мае 2009 года и составил $14,29 млрд.

Резервы растут уже третий месяц подряд, приближаясь к установленному в октябре 2021 года рекорду в $469,2 млрд.

Объем ценных бумаг в резервах в прошлом месяце увеличился на $7,1 млрд (до $387,1 млрд), депозитов - на $7,2 млрд (до $30,3 млрд), специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом) - на $0,1 млрд (до $15,8 млрд). Резервы золота и позиция в МВФ не изменились и составили $4,8 млрд и $4,3 млрд соответственно.

Южная Корея
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