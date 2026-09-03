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Путин поручил отслеживать работу модели концессионных облигаций на практике

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил отслеживать, как будет работать модель концессионных облигаций на практике, и при необходимости донастроить ее механизмы.

"Для привлечения так называемых длинных денег в проекты государственно-частного партнёрства разработана модель их долгосрочного финансирования, прежде всего за счёт выпуска концессионных облигаций. Прошу коллег отслеживать, как будет работать эта модель на практике. И при необходимости донастроить ее", - сказал президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

ВЭБ и Сбербанк в прошлом году заключили на ВЭФ соглашение о сотрудничестве по созданию новой модели финансирования проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП) для привлечения институциональных инвесторов. Расширить возможности по привлечению инвестиций предполагается на основе двухэтапной модели финансирования долгосрочных инфраструктурных ГЧП-проектов, которая, в частности, предусматривает выпуск нового типа облигаций - концессионных, сообщал тогда ВЭБ.

ВЭБ Владимир Путин Сбербанк
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