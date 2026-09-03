Президент отметил, что дефицит бюджета РФ не критичен, госдолг остается на низком уровне

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ не является критичным, при этом уровень госдолга один из самых низких в мире и власти стараются не перегружать рынок государственными заимствованиями, сообщил президент Владимир Путин.

"Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты. Вы сейчас упомянули дефицит. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства, потому что тогда бизнесу меньше достанется", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам главы государства, здесь нужна тонкая политика. "Мы её стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удаётся пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведёт к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс полтора-два года назад", - отметил он.

"Наша главная задача - это создать условия для частного инвестирования. Что касается дефицита, профицита, это все такими волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Но я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим", - сказал президент.

По предварительным данным Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-июле был исполнен с дефицитом 6,455 трлн рублей, или 2,8% ВВП. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что прогноз по дефициту может быть несколько увеличен.