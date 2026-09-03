Рубль утром чуть повышается к юаню на фоне остающейся на высоких уровнях нефти

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль слегка подрастает на фоне остающихся на высоких уровнях цен на нефть.

Участники рынка находятся в ожидании отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,975 руб. (-0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,33 коп. выше уровня действующего официального курса.

Фундаментальных предпосылок для закрепления курса валютной пары юань/рубль выше уровня в 13 руб. за юань в настоящее время не видно, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем во второй половине недели продолжения движения юаня в диапазоне 12,5-13 рублей. Риски выхода за верхнюю границу данного коридора сохраняются, чему может способствовать всплеск спекулятивного спроса, однако мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению китайской валюты на более высоких уровнях, пишет эксперт. - Более того, поступление повышенной выручки от продажи нефти во второй половине июля-начале августа, когда наблюдалось улучшение внешней конъюнктуры рынка энергоносителей, в ближайшие недели может улучшить ситуацию с предложением валюты на рынке и способствовать отступлению юаня в нижнюю половину обозначенного коридора".

Цель снижения инфляции в РФ достигается, при этом важно не переохладить экономику, ЦБ и правительству в целом удается реализовывать эту задачу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Целью является подавление инфляции, мы не могли допустить никакого гипервсплеска (цен - ИФ), такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3% (по расчетам Минэкономразвития, на 31 августа - ИФ), цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем", - сказал он.

"И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному Банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс полтора-два года назад", - заявил президент.

Снижение потребительских цен в РФ с 25 по 31 августа составило 0,01% после роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен, сообщил в среду вечером Росстат.

За период с 1 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,08% (точные данные по месячной инфляции в августе Росстат опубликует 11 сентября). С начала года к 31 августа цены выросли на 4,67%.

В августе 2025 года дефляция в РФ была более значительной - 0,4%. Поэтому из данных за 31 день августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 августа ускорилась до 6,32% с 5,98% на конец июля (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 31 августа на уровне 6,32%. Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 25 по 31 августа 2026 года цены снизились на 0,01% н/н. На продовольственные товары продолжилось снижение цен (минус 0,08% н/н), в том числе на плодоовощную продукцию (минус 1,72% н/н), на остальные продукты питания динамика цен замедлилась до 0,07% н/н. В секторе непродовольственных товаров цены изменились на 0,23% н/н, в секторе наблюдаемых услуг снижение цен составило 0,10% н/н", - говорится в обзоре министерства.

Нефть

Нефть умеренно дешевеет утром в четверг, инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве составляет $94,63 за баррель, что на 1,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,97%, до $90,12 за баррель.

Участники рынка оценивают последствия усиления напряженности в ближневосточном регионе для поставок нефти.

США и Иран возобновили обмены ударами после примерно месячной паузы, что спровоцировало рост котировок нефтяных фьючерсов по итогам трех предыдущих сессий. Конфликт продолжается уже седьмой месяц, и перспективы его завершения остаются неясными.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что возобновленная кампания против Ирана не будет продолжаться "слишком долго". При этом он добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,45 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.