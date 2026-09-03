Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг умеренно подрос на фоне неплохих данных Росстата по инфляции и поступающих новостей с Восточного экономического форума (ВЭФ), где идет выступление президента РФ Владимира Путина; сдерживающими факторами выступают сохраняющаяся геополитическая напряженность и наметившаяся коррекция нефти вниз (ноябрьский фьючерс на Brent опустился к $94,5 за баррель). Индекс МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2191,41 пункта (+0,3%), индекс РТС - 793,53 пункта (+0,3%). Из индексных бумаг лидируют в росте акции МКПАО "Озон" (+3,2%), АФК "Система" (+1,3%), "Полюса" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "ММК" (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 сентября, составляет 86,9963 руб. (+24,337 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (+0,9%), "Русала" (+0,9%), "ИКС 5" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "ВК" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Сбербанк рассчитывает в 2026 году заработать больше, чем в 2025 году, по-прежнему намерен направить 50% прибыли на дивиденды, сказал глава банка Герман Греф. "Время очень волатильное, не хочу сейчас называть конкретные цифры, потому что всегда присутствует большая волатильность ситуации в банковском бизнесе. Мы говорим о том, что в этом году мы должны заработать больше, чем в предыдущем году, и мы инвесторам пообещали, что наша доходность на капитал будет не ниже, чем 22%. Собственно говоря, кто умеет считать, может примерно прикинуть, какой уровень прибыли мы в этом году собираемся получить. Очень надеемся, что наши планы все будут выполнены, несмотря на достаточно сложную ситуацию", - сказал Греф.

По его словам, банк создаст резервы по кредитам маркетплейсам, но это не помешает ему по итогам 2026 года заработать рекордную прибыль и заплатить рекордные дивиденды на уровне 50%.

"Что касается банковского сектора, то для сектора этот год складывается в целом неплохо. Главная составляющая - это, конечно, маржа. По нашим оценкам, заработает банковский сектор порядка 4 трлн рублей", - добавил он.

Подешевели акции "Татнефти" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,6% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, снижение потребительских цен в РФ с 25 по 31 августа составило 0,01% после роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен. За период с 1 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,08%, следует из недельных данных Росстата (точные данные по месячной инфляции в августе Росстат опубликует 11 сентября). С начала года к 31 августа цены выросли на 4,67%.

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября может как продолжить смягчение денежно-кредитной политики осторожным шагом, так и взять паузу, вероятность двух сценариев примерно одинаковая, считает зампред правления, финдиректор Сбербанка Тарас Скворцов. "На этом заседании, я думаю, наши ожидания где-то 50 на 50 - либо будет снижение на 25 базисных пунктов, как и на предыдущих двух заседаниях, либо будет сохранение ставки", - сказал Скворцов в интервью ИС "Вести" "на полях" ВЭФ-2026.

По мнению Скворцова, колебания ставки в промежутке между 14% и 12% не приведут к серьезному увеличению инвестиций. "С точки зрения инвестиционной активности, наверное, небольшого улучшения можно ожидать при уровне ставки 12%. Все, что между 14% и 12%, на самом деле, не имеет большого значения. А вот возникновение более или менее серьезной волны инвестиций мы предполагаем, когда ставка опустится до 10%. То есть этот уровень между 14%, 12% и 10% - он скорее такой проходной, надо его пережить", - сказал финдиректор Сбера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нацелен на то, чтобы наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. "Мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми", - сказал он журналистам в Белом доме.

Также Трамп предположил в среду, что подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро. "Думаю, это может быть довольно скоро", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что в последнее время стороны конфликта "действуют, испытывая новый прилив энергии". "Я контактирую с обеими сторонами, думаю, в итоге они прекратят это", - добавил Трамп.

Кроме того, Трамп в среду заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, когда стороны будут готовы договориться об украинском урегулировании. "Я бы хотел сделать это, когда все будут готовы заключить мирную сделку", - сказал он журналистам в Белом доме.

Запад стремится не урегулировать украинский конфликт, а заморозить его, сохранив угрозу на российских границах, заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках лектория Российского общества "Знание" "на полях" ВЭФ.

Кроме того, Лавров отметил, что западные страны в настоящее время "не говорят про стратегическое поражение так часто, как раньше". "Они говорят, надо немедленно ради спасения жизни остановить боевые действия по линии фронта, по линии соприкосновения. И тогда, это тоже открыто декларируется, мы, Запад, НАТО, Евросоюз, введем на оставшуюся украинскую территорию стабилизационные силы. И вот будем гарантировать безопасность Украины, уже в ее новых очертаниях, не признавая то, что русские забрали Донбасс, Новороссию и Крым", - отметил глава МИД РФ.

Комментарии аналитиков

По оценке аналитика ФГ "Финам" Анны Котельниковой, причиной локальной слабости рынка акций в середине недели стал рост геополитической неопределенности, обострения российско-германских дипломатических отношений, а также отсутствия прогресса в мирном украинском урегулировании. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по украинскому кризису фактически "заморожен", причем цель России - заключение длительного мира, а не временная остановка конфликта. Не добавляет оптимизма и инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, в котором власти Германии обвинили РФ, что может означать дальнейшее ухудшение отношений со Старым Светом и усиление европейской поддержки украинской стороне.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи тестирует локальное сопротивление 2180 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. В случае коррекции вниз поддержка будет находиться на уровне 2060 пунктов, а при ее прохождении станет вероятным продолжение снижения с целью на отметке 2000 пунктов, считает Котельникова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", основной поддержкой для рынка акций РФ остается высокая нефть на фоне ударов США по Ирану и рисков для судоходства через Ормузский пролив.

Ключевой интригой на начало сентября является уровень инфляции в преддверии заседания Банка России 11 сентября. По данным Росстата, за неделю с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%, но из-за слабой базы прошлого года годовая инфляция ускорилась до 6,32% с 5,98% в конце июля. Чем выше инфляция, тем меньше шансов на снижение ключевой ставки с текущих 14%, и консенсус рынка уже сместился в сторону паузы со стороны регулятора. Это является ограничителем для акций, но поддержкой для флоатеров.

Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, индекс МосБиржи приближается к 2200 пунктам на фоне дорогой нефти и ослабления рубля.

Акции "Озона" продолжают восстанавливаться после недавнего давления на фоне происшествий на складах, также компания сообщила о расширении логистики в Казахстане, предложив селлерам размещать товары на объектах в Алматы и Астане.

Одним из главных событий дня станет ВЭФ, где на пленарном заседании в четверг выступит Путин, рынок будет следить за заявлениями по экономике, инвестициям, инфраструктурным проектам и развитию Дальнего Востока. Любые новые меры поддержки бизнеса или крупные инвестпроекты могут дать локальный импульс котировкам ценных бумаг отдельных компаний, полагает аналитик.

"До конца дня ожидается движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2160-2220 пунктов. По нефти Brent ориентир составляет $92-97 за баррель. Доллар может находиться в диапазоне 86-89 руб./$1", - считает Чернов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-0,6%, участники рынка следили за событиями на Ближнем Востоке и оценивали их потенциальное влияние на инфляцию и будущую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), а также ждали ключевых статданных по американскому рынку труда.

Эскалация американо-иранского конфликта привела к росту цен на нефть до максимумов более чем за месяц, усилив опасения ускорения инфляции в Штатах. Для сдерживания роста потребительских цен Федрезерву может понадобиться повысить ключевую процентную ставку - вероятность увеличения стоимости заимствований уже на сентябрьском заседании в настоящее время оценивается рынком в 66% против 36,6% неделю назад, по данным CME FedWatch.

В пятницу министерство труда обнародует августовский отчет, который может повлиять на решение ФРС. По прогнозу аналитиков, опрошенных Trading Economics, количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в августе выросло на 58 тыс. после снижения на 23 тыс. в июле, а безработица осталась на уровне 4,1%.

Отчет компании ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в августе до 38 тыс. с пересмотренных 46 тыс. месяцем ранее.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены снижаются после роста в предыдущие дни, инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке и оценивают последствия усиления напряженности в регионе для поставок нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $94,62 за баррель (-1,1% и +1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $90,15 за баррель (-0,9% и +0,9% в среду).

США и Иран возобновили обмены ударами после примерно месячной паузы, что спровоцировало рост котировок нефтяных фьючерсов по итогам трех предыдущих сессий. Конфликт продолжается уже седьмой месяц, и перспективы его завершения остаются неясными.

Во вторник США атаковали около 100 иранских целей, включая радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи, на что Иран ответил обстрелами американских объектов в регионе.

Трамп заявил в среду, что возобновленная кампания против Ирана не будет продолжаться "слишком долго". При этом он добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,45 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.