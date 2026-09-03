Греф заявил, что резервирование под риски селлеров не повлияет на прибыль Сбербанка в 2026 году

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк создаст резервы из-за ситуации с маркетплейсами и селлерами, но на рекордную прибыль 2026 года это не повлияет, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Резервирование будет, конечно, но могу сказать однозначно (несмотря на нашу всё время такую осторожность в любых прогнозах), что на рекордную прибыль этого года это не повлияет", - сообщил Греф журналистам в кулуарах ВЭФ.

Сбербанк позитивно оценивает меры властей по поддержке маркетплейсов и селлеров, сопровождает их своими мерами поддержки, отметил глава кредитной организации.

"Вместе с маркетплейсами мы обсуждаем и реализуем целую программу их поддержки в условиях, когда у них большое выбытие мощностей. Это большая проблема. И мне кажется, что правительство действует рационально и правильно в этой ситуации. В таких ситуациях людям надо помогать. Мы тоже всячески будем помогать "Вайлдберриз" и "Озону" с тем, чтобы они сохранили устойчивость, конечно же, всем селлерам, всем, кто пострадал, чьи товары погибли, - мы для них делаем отдельные программы поддержки, тоже это всё уже доступно и будет развиваться дальше", - сказал Греф.