Новак назвал ситуацию на топливном рынке на этой неделе более стабильной, чем на прошлой

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на топливном рынке на этой неделе более стабильная, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с НПЗ, ряд заводов вышел в работу из ремонтов, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Поэтому надеемся, что дальше так же ситуация будет развиваться. Держим на контроле вместе с компаниями", - добавил он.

Новак сказал также, что Россия начала импорт топлива, поскольку созданы условия для импорта, не сообщив объемы и стран-импортеров. По его словам, импортируется и бензин, и дизтопливо, и керосин. "Объемы называть не буду, но в целом мы частично закрываем рынок за счет поставок из-за рубежа. Откуда - называть не буду, но это наши дружественные страны", - заявил он.



