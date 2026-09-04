Европейские фондовые рынки в четверг завершили торги ростом

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Европейские рынки завершили торги в четверг ростом на фоне общего увеличения аппетита к риску благодаря ослаблению ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Этому способствовали, в частности, заявления члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофера Уоллера. Выступая в четверг на организованном Reuters мероприятии, он заявил, что при принятии решения относительно ставки на сентябрьском заседании будет "в значительной степени" ориентироваться на данные по инфляции в США за август.

"Если мы увидим дальнейший прогресс в движении инфляции к нашей цели в 2%, я буду готов поддержать сохранение ставки на текущем уровне", - сказал Уоллер.

Он не исключил, что потребуется повышение ставки в случае усиления инфляции. Однако оценка трейдерами вероятности ужесточения политики ФРС на сентябрьском заседании снизилась после его заявлений. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения в сентябре теперь оценивается рынком в 50,4% против 60% до его выступления.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,49% - до 649,1 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,7%, германский DAX - 0,63%, французский CAC 40 - 0,07%, итальянский FTSE MIB - 0,88%, испанский IBEX 35 - 1,12%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое ускорение роста цен производителей (индекс PPI) в еврозоне в июле - до 5,8% в годовом выражении против 4,6% в июне. Темпы подъема цен приблизились к трехлетнему максимуму в 5,9%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый S&P Global, в августе составил 52 пункта, как и месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. PMI сферы услуг снизился до 51,6 пункта с 51,7 пункта. Оба индекса были пересмотрены с минимальным понижением.

В число лидеров роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 вошли бумаги Lottomatica Group (+5,8%), WPP Plc (+5,6%), Ocado Group (+5,4%).

Заметно подорожали акции автопроизводителей, в том числе, Stellantis (+4,2%), BMW AG (+1,8%), Mercedes-Benz (+1,6%), Volkswagen (+3,1%), Renault (+4,2%).

Рыночная стоимость Deutsche Telekom увеличилась на 1,1% на информации, что инвестор-активист Elliott приобрел долю в германской телекоммуникационной компании.

Акции французской Soitec подскочили в цене на 10,3%. Производитель полупроводниковой продукции существенно улучшил прогноз выручки для одного из ключевых сегментов.

Котировки бумаг производителей товаров класса "люкс" упали на фоне резкого укрепления иены. Акции имеющих существенное присутствие в Японии Hermes International, Richemont и Kering подешевели на 3,3%, 3,1% и 2% соответственно.

Заметно снизились также цены бумаг оборонных подрядчиков, включая Renk Group (-2,2%), Rheinmetall (-1,9%), Leonardo (-1,5%), Hensoldt (-0,8%), Thales (-1%) и BAE Systems (-0,4%).