ФАС нацелена расширить практику заключения регионами и частными АЗС соглашений о наценках на топливо

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нацелена расширить практику заключения регионами и частными АЗС соглашений о наценках на топливо, сообщил журналистам замглавы ведомства Геннадий Магазинов.

Комментируя тему, он пояснил, что в рамках постановления правительства РФ №662 есть возможность заключения ценовых соглашений между властями регионов и участниками рынка.

"Оно рассчитано на стабилизацию цен на социально значимые товары, к которым относится и топливо. Сейчас этот механизм может и должен, с нашей точки зрения, быть применен. Предметом соглашения может являться оговоренная регионом и заправкой цена, либо наценка на топливо. Сейчас задача – сориентировать регионы и крупнейшие действующие на их территории независимые сети АЗС на заключение таких соглашений. Сегодня такие соглашения прорабатываются в ряде регионов, мы рассчитываем масштабировать эту практику", - сказал Магазинов.

"Работа в данном направлении ведется. ФАС направила в регионы письмо о возможности заключения соглашения о стабилизации цен на топливо. Служба проконтролирует реализацию таких соглашений после того, как они будут подписаны", - добавил он.

По словам Магазинова, в рамках соглашений власти регионов совместно с территориальными органами ФАС и хозяйствующими субъектами утверждают предельный (максимальный) уровень цен на топливо. При этом хозсубъект берет на себя обязательство устанавливать экономически обоснованные (справедливые) цены (не выше максимальных), а также своевременно и в полном объеме поставлять топливо.

Как сообщалось, в середине августа правительство Новосибирской области, независимые нефтетрейдеры и региональные сетевые АЗС подписали первое в России соглашение об установлении максимальной торговой наценки на топливо, поставляемое ПАО "Газпром нефть", - в размере не более 15% на все виды горюче-смазочных материалов. Соглашение подписано с сетями "Энергия" и "Оптима". Розничная цена будет примерно на уровне стоимости ГСМ на собственных заправках "Газпром нефти". Соглашение вступило в силу со дня подписания и действует до 15 ноября 2026 года с дальнейшей пролонгацией.

Сообщалось, что возможно подписание таких соглашений с другими АЗС.