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Запрет на вылов воблы в Волге и на Каспии могут продлить на год, несмотря на неплохой нерест

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море, действующий до конца 2026 года, может быть продлен на 2027 год. Но окончательное решение будет зависеть от состояния запасов этой рыбы, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Пока планируем продлить, но посмотрим, что нам ученые скажут. В этом году был неплохой нерест, поэтому посмотрим", - сказал он, отметив, что "всё зависит от состояния запасов".

Как сообщал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за 35 лет вылов воблы на Каспии сократился в 60 раз. Для решения проблемы регион обратился в Росрыболовство и Минсельхоз РФ с просьбой об ограничении любительского и промышленного вылова этой рыбы. Просьба была поддержана. Минсельхоз РФ принял решение о полном запрете на вылов в 2025 году, затем ограничение было продлено на 2026 год.

Росрыболовство Минсельхоз РФ Минсельхоз Каспийское море Волга
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