Индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,7% в начале основных торгов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу продолжил восходящий импульс вечера четверга на фоне новостей с проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) и заявлений выступившего на пленарном заседании президента РФ Владимира Путина, также поддержку рынку оказывает высокая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $95,6 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1,7%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2252,29 пункта (+1,7%), индекс РТС - 816,59 пункта (+1,7%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции МКПАО "Озон" (+9,6%), "Аэрофлота" (+6,1%), "Русала" (+3,8%), "Эн+ груп" (+3,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 сентября, составляет 86,8872 руб. (-10,91 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2,6%), "Яндекса" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2,5%), "ИКС 5" (+2,4%), "ФосАгро" (+2,3%), "Интер РАО" (+2,1%), "ММК" (+2%), "Т-Технологии" (+2%), "ВК" (+1,9%), АФК "Система" (+1,8%), "Хэдхантера" (+1,7%), "Газпрома" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,3%), ВТБ (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "НЛМК" (+1%), Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), "Норникеля" (+1%), "Полюса" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "МТС" (+0,4%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), акции "Группы компаний ПИК" (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что пока не задавался вопросом о том, приглашать ли российского коллегу Владимира Путина на саммит G20, но повторил, что хочет завершения конфликта России и Украины. Саммит G20 пройдет в декабре в Майами.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия и Китай в ходе переговоров подтвердили целесообразность проекта "Сила Байкала" (ранее - "Сила Сибири 2"), власти будут содействовать профильным компаниям в скорейшей финализации договоренностей. Вопрос строительства газопровода был рассмотрен в ходе 17-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области энергетики, прошедшего на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас признано целесообразным продолжить работу по подготовке непосредственно контракта и с тем, чтобы наши компании быстрее вышли на конкретные договоренности", - сказал Новак, отвечая на вопрос о перспективах проекта "Сила Байкала".

Как сообщалось, в 2025 году "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода в Китай - тогда еще "Сила Сибири 2", включая транзитный трубопровод через Монголию "Союз - Восток", мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по действующей магистрали "Сила Сибири" с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год; по строящемуся "дальневосточному маршруту" с 10 млрд до 12 млрд куб. м в год.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в конце недели растет, индекс МосБиржи закрепился выше психологически важной отметки 2200 пунктов, что может открыть дорогу к возвращению к августовскому максимуму в районе 2331 пункт.

Покупки активизировались после комментариев российского президента о перспективах восстановления национального фондового рынка. Кроме того, на этой неделе официальные лица в рамках ВЭФ и саммита ШОС сделали ряд важных заявлений по крупнейшим компаниям, что обеспечивает улучшение настроений в отдельных эмитентах и на рынке в целом, отмечает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов полагает, что поддержку российским акциям оказывают выросшая на неделе нефть из-за эскалации ближневосточной напряженности, а также позитивные новости с ВЭФ, где основное внимание было обращено на выступление Путина. Президент РФ заявил, что цель по снижению инфляции в стране достигается, дефицит бюджета не является критичным, а шансы на конструктивные мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса остаются. Он также пообещал, что фондовый рынок постепенно восстановится по мере укрепления макроэкономических показателей.

Между тем какого-то реального прогресса в области геополитики пока по-прежнему не наблюдается, также сохраняется неопределенность в отношении итогов предстоящего заседания Банка России. Поэтому в случае ослабления новостного фона рынок может довольно быстро скорректироваться вниз, считает аналитик.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что власти РФ готовы содействовать скорейшему достижению договоренностей между "Газпромом" и CNPC по реализации проекта "Сила Байкала", что подогрело спрос на акции концерна.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в результате заметного отскока от поддержки 2050 пунктов превысил уровень 2200 пунктов, а также 50-дневную скользящую среднюю. Если индексу удастся закрепиться над этими линиями, целью дальнейшего повышения станет сопротивление 2330 пунктов, считает Додонов.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов также констатирует, что индекс МосБиржи закрепляется выше 2200 пунктов на фоне дорогой нефти, ослабления санкционных опасений и новостей о подготовке новых контактов по украинскому урегулированию. В американских СМИ накануне появилась информация, что рассмотрение нового санкционного законопроекта против России может быть отложено как минимум до ноябрьских выборов в США.

Нефть утром в пятницу стабилизировалась, поддержку оказывают риски вокруг Ирана и Ормузского пролива. При этом президент США Трамп накануне заявил, что объемы транспортировки через Ормуз практически восстановились, что пока сдерживает дальнейший скачок котировок.

Акции "Озона" продолжают отыгрывать сильный импульс после заявлений Путина о запуске с 1 октября эксперимента с упрощенными государственными закупками, в том числе через маркетплейсы. Эта новость стала прямым драйвером переоценки перспектив компании.

В пятницу завершается ВЭФ, рынок продолжает следить за заявлениями представителей правительства и бизнеса по новым инфраструктурным проектам, энергетике, логистике и развитию Дальнего Востока, новости могут вызвать локальные движения в отдельных бумагах.

"До конца дня ожидаю движение индекса МосБиржи в диапазоне 2220-2300 пунктов, по нефти Brent ориентир составляет $93-98 за баррель", - заключил Чернов.

Мировые фондовые рынки

В США накануне индексы акций выросли на 1,1-1,4% во главе с Nasdaq на фоне ослабления опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) будет активно повышать базовую ставку.

Этому способствовали, в частности, заявления члена совета управляющих Федрезерва Кристофера Уоллера, который сообщил на мероприятии в четверг, что при принятии решения относительно ставки на сентябрьском заседании будет "в значительной степени" ориентироваться на данные по инфляции в США за август.

"Если мы увидим дальнейший прогресс в движении инфляции к нашей цели в 2%, я буду готов поддержать сохранение ставки на текущем уровне", - сказал Уоллер.

Оценка трейдерами вероятности ужесточения политики американского центробанка на сентябрьском заседании снизилась после его заявлений, доходности US Treasuries опустились. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее повышения в сентябре теперь оценивается рынком в 50,4% против более 63% днем ранее.

Трейдеры ждут публикации в пятницу отчета о состоянии рынка труда США за август, который может также изменить их прогнозы для ставки.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX не изменился, южнокорейский Kospi подрос на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,8%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются расти и завершают неделю максимальным ростом с середины июля из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке - США и Иран на неделе возобновили взаимные удары после месячной паузы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $95,64 за баррель (+0,1% и -0,1% в четверг), октябрьская цена фьючерса на WTI - $91,49 за баррель (+0,2% и +0,3% накануне).

С начала недели Brent прибавила около 7,6%, WTI - более 10%. На этой неделе США вновь нанесли удары по Ирану, в результате которых погибли десятки человек, пишет Reuters. Война на Ближнем Востоке продолжается уже седьмой месяц.

Накануне израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что в случае нападения Ирана израильские военные готовы наносить ответные удары по иранским инфраструктурным объектам, в том числе связанным с энергетикой. Возможное нападение Ирана "снимет все существующие ограничения" с Израиля, отметил Кац.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон оставляет за собой возможность использовать любые имеющиеся методы для урегулирования конфликта с Тегераном, включая "экономическое давление, военное давление, дипломатическое давление, скрытое давление".

Аналитики ANZ повысили краткосрочный прогноз для Brent до $95 за баррель из-за рисков, связанных с ближневосточным конфликтом.