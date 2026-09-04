Поиск

Рубль утром растет к юаню на фоне дорогой нефти

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль подрастает на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,8695 руб. (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,96 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Участники рынка продолжают отыгрывать решение Минфина РФ сократить в сентябре объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 млрд рублей в день с 6,5 млрд рублей в день в августе.

С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 сентября по 6 октября 2026 года сократит покупку валюты до 1,92 млрд рублей (с 7 августа по 4 сентября покупает ее объемом 5,92 млрд рублей в день).

Вероятно смещение курса пары юань/рубль к середине диапазона 12,5-13 руб./юань в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"В четверг рубль перешел к укреплению, и в пятницу тенденция к восстановлению рубля может продолжиться, - полагает эксперт банка. - На фоне предстоящего снижения объемов покупок валюты по бюджетному правилу часть участников торгов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах. Это будет способствовать дальнейшему смещению юаня к середине диапазона 12,5-13 рублей".

Дополнительной поддержкой для рубля в ближайшие недели, на взгляд Зварича, может стать постепенное восстановление предложения иностранной валюты, чему будет способствовать поступление выручки от продажи нефти во второй половине июля - августе.

Курс доллара может достичь уровней 85-92 руб./$1 к концу 2026 года, полагают аналитики "Солид Инвестиций".

Уже летом рубль потерял около 17% своей стоимости, констатируют эксперты. По их мнению, следующие фундаментальные факторы продолжают играть против него: сокращение экспортной выручки; покупки валюты в рамках бюджетного правила; переход государства от продаж к покупке валюты; рост бюджетного дефицита, а также ослабление поддержки рубля со стороны высоких ставок ЦБ (ключевая ставка ЦБ после 10 снижений подряд опустилась до 14%).

Аналитики "Солид Инвестиций" ожидают, что тренд на ослабление рубля сохранится, и к концу года курс доллара может достичь отметок 85-92 руб./$1.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с середины июля из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по Москве торгуются по $95,85 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,38% до $91,65 за баррель.

С начала недели Brent прибавила около 7,6%, WTI - более 10%. На этой неделе США вновь нанесли удары по Ирану, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон оставляет за собой возможность использовать любые имеющиеся методы для урегулирования конфликта с Тегераном, включая "экономическое давление, военное давление, дипломатическое давление, скрытое давление".

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казахстан снизит темпы нефтедобычи в 2027 году из-за переноса ремонта на Тенгизе

Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров

ФАС сообщила об ограничении роста цен на АЗС не выше инфляции в рамках соглашений с 12 компаниями

 ФАС сообщила об ограничении роста цен на АЗС не выше инфляции в рамках соглашений с 12 компаниями

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,85%

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Около 300 соглашений почти на 6,7 трлн рублей подписали участники ВЭФ в Приморье

 Около 300 соглашений почти на 6,7 трлн рублей подписали участники ВЭФ в Приморье

Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

 Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

Новак в понедельник проведёт заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

 Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

 Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11547 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов