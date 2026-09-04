Рубль утром растет к юаню на фоне дорогой нефти

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль подрастает на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,8695 руб. (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,96 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Участники рынка продолжают отыгрывать решение Минфина РФ сократить в сентябре объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 млрд рублей в день с 6,5 млрд рублей в день в августе.

С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 сентября по 6 октября 2026 года сократит покупку валюты до 1,92 млрд рублей (с 7 августа по 4 сентября покупает ее объемом 5,92 млрд рублей в день).

Вероятно смещение курса пары юань/рубль к середине диапазона 12,5-13 руб./юань в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"В четверг рубль перешел к укреплению, и в пятницу тенденция к восстановлению рубля может продолжиться, - полагает эксперт банка. - На фоне предстоящего снижения объемов покупок валюты по бюджетному правилу часть участников торгов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах. Это будет способствовать дальнейшему смещению юаня к середине диапазона 12,5-13 рублей".

Дополнительной поддержкой для рубля в ближайшие недели, на взгляд Зварича, может стать постепенное восстановление предложения иностранной валюты, чему будет способствовать поступление выручки от продажи нефти во второй половине июля - августе.

Курс доллара может достичь уровней 85-92 руб./$1 к концу 2026 года, полагают аналитики "Солид Инвестиций".

Уже летом рубль потерял около 17% своей стоимости, констатируют эксперты. По их мнению, следующие фундаментальные факторы продолжают играть против него: сокращение экспортной выручки; покупки валюты в рамках бюджетного правила; переход государства от продаж к покупке валюты; рост бюджетного дефицита, а также ослабление поддержки рубля со стороны высоких ставок ЦБ (ключевая ставка ЦБ после 10 снижений подряд опустилась до 14%).

Аналитики "Солид Инвестиций" ожидают, что тренд на ослабление рубля сохранится, и к концу года курс доллара может достичь отметок 85-92 руб./$1.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с середины июля из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по Москве торгуются по $95,85 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,38% до $91,65 за баррель.

С начала недели Brent прибавила около 7,6%, WTI - более 10%. На этой неделе США вновь нанесли удары по Ирану, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон оставляет за собой возможность использовать любые имеющиеся методы для урегулирования конфликта с Тегераном, включая "экономическое давление, военное давление, дипломатическое давление, скрытое давление".