Рынок акций РФ в пятницу превысил 2250п по индексу МосБиржи

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на геополитических надеждах - о возобновлении переговоров по украинскому урегулированию, подъем сдерживался выборочной фиксацией прибыли игроками перед выходными днями, подешевевшей нефтью после недельного ралли (ноябрьский фьючерс на Brent просел к $95,4 за баррель) и коррекционным укреплением рубля. Индекс МосБиржи превысил 2250 пунктов и завершил неделю в ощутимом плюсе.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2253,41 пункта (+1,8%, максимум сессии - 2265,97 пункта), индекс РТС - 819,85 пункта (+2,1%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Аэрофлота" (+6,5%), МКПАО "Озон" (+4,6%), "Эн+ груп" (+3,9%), "Яндекса" (+3,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 сентября, составил 86,5857 руб. (-30,15 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 5,3-6,5% на фоне роста доллара от ЦБ на 0,985 рубля.

Новость дополняется