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Акции Tesla теряют 6,5% после ограниченного запуска Cybercab

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США начало расследование в отношении Tesla и ее полностью автономных двухместных электромобилей Cybercab без руля и педалей на предмет соответствия стандартам безопасности, пишет The Wall Street Journal.

В настоящее время законодательство страны требует наличия в автомобилях средств их контроля человеком, при этом разрешения NHTSA на выпуск машин в большинстве случаев не требуется. Компании сами сертифицируют автомобили, подтверждая их соответствие нормам.

Tesla заявила NHTSA, что Cybercab соответствует всем применимым стандартам, говорится в сообщении регулятора. Однако управление хочет изучить процесс и технические данные, с помощью которых компания пришла к такому выводу.

Регулятор проведет аудит и попытается определить, какую роль в сертификации Cybercab сыграли выводы о том, что некоторые нормы неприменимы к этой модели.

Федеральные стандарты безопасности разрабатывались несколько десятилетий назад преимущественно для традиционных автомобилей. NHTSA предложило отменить некоторые требования для автономных моделей, но пока они действуют.

Если регулятор установит несоответствие Cybercab федеральным стандартам безопасности, он может предписать провести их отзыв для решения этой проблемы. Отказ от исполнения такого предписания может повлечь крупные штрафы.

В 2022 году принадлежащая Amazon служба роботакси Zoox заявила о соответствии ее автомобилей стандартам безопасности, несмотря на отсутствие руля и педалей. Регулятор с этим не согласился и в итоге определил, что некоторым стандартам они не соответствуют.

В июле 2026 года NHTSA в ответ на ходатайство Zoox сделало исключение из правил и разрешило ей начать коммерческую эксплуатацию роботакси. Tesla такого ходатайства не подавала, отметило управление.

Церемония запуска Cybercab состоялась в четверг и не транслировалась в интернете. Пользователи приложения Tesla Robotaxi в техасском Остине смогут заказывать поездки на них с 17:00 пятницы по центральноамериканскому времени (1:00 по Москве субботы).

Tesla зарегистрировала в Техасе 45 Cybercab для своей службы роботакси. В совокупности местный парк сервиса насчитывает 420 машин. Компания сообщила NHTSA, что планирует постепенно расширять коммерческое внедрение Cybercab и увеличит как количество машин, так и число локаций, однако точных деталей не предоставила.

Судя по всему, такое ограниченное внедрение и слабая информационная поддержка запуска разочаровали инвесторов. Акции Tesla падают на 6,5% в ходе торгов в пятницу.

Cybercab была представлена около двух лет назад, производство началось в апреле этого года. По данным NHTSA, Tesla выпустила около 1 тыс. роботакси. Мощности компании позволяют производить более 125 тыс. Cybercab в год.

Глава Tesla Илон Маск также говорил, что со временем Cybercab можно будет купить за $30 тыс.

Кроме того, компания с четверга разрешила клиентам подавать заявки на управление собственными парками Cybercab.

Tesla США Техас Cybercab
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