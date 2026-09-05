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Путин заявил о планах формирования логистического пространства в регионах Дальнего Востока и в Арктике

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское государство и дальше будет последовательно формировать современное логистическое пространство арктических и дальневосточных регионов.

"Мы будем и дальше системно и последовательно формировать современное удобное логистическое пространство арктических и дальневосточных регионов. Отмечу, что среди безусловных приоритетов - благоустройство арктических городов, создание в них привлекательных комфортных условий для жизни людей, в том числе с помощью мастер-планов", - сказал Путин в субботу на церемонии ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл" в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что эти программы "также будут способствовать комплексному освоению арктических территорий". "Словом, впереди большая ответственная работа, и уверен, что все намеченное будет безусловно выполнено", - сказал президент РФ, поблагодарив строителей и всех, кто реализует проект "Восток Ойл".

Владимир Путин Восток Ойл
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