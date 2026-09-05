Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл".

Президент назвал этот проект воплощением масштабных планов по развитию Дальнего Востока, арктических территорий, трансатлантического транспортного коридора и Северного морского пути.

"Сегодня видим их (планов) конкретное воплощение. На одном из крупнейших арктических проектов "Восток Ойл" в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к новому терминалу порта "Бухты Север" для загрузки в танкеры. "Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона и всей России. Сделан очень важный шаг по реализации проекта"Восток Ойл", в освоении новой нефтегазовой провинции, без преувеличения, мирового масштаба", - сказал президент.

Новый нефтепровод связывает два месторождения - Ванкорское и Пайяха - с портом "Бухта Север". По словам президента, общая производительность только первой очереди терминала порта - 30 миллионов тонн нефти в год, "а после полного ввода терминала в эксплуатацию она значительно вырастет".

"Таким образом, "Бухта Север" в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве нефтепровода и первой очереди терминала порта и, в целом, в реализации проекта "Восток Ойл"", - сказал Путин.

"За добросовестный труд, за высокие результаты. Знаю, что вам пришлось работать в условиях сильных морозов и штормовых ветров, строить для защиты бухты специальную дамбу, применять уникальные технологические решения, однако, несмотря на трудности, проектировщики, управленцы, строители успешно справились с поставленными задачами, обеспечили необходимые темпы и качество строительства", - резюмировал Путин.