"Восток Ойл" обеспечит поставку порядка 30 млн т нефти во II полугодии 2027 г.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Проект "Восток Ойл" во втором полугодии 2027 года обеспечит поставку порядка 30 млн тонн нефти, а в перспективе - в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры - может давать до 100 млн тонн в год , заявил президент "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса терминала "Бухта Север" и загрузки в танкер первой нефти "Восток Ойла".

Сечин отметил, что завершено строительство магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - порт "Бухта Север" протяженностью 790 км. По этой магистрали товарная нефть "Восток Ойл" будет доставляться в порт "Бухта Север".

Сечин также отметил, что в результате реализации "Роснефтью" на Таймыре проекта "Восток Ойл" создается новая нефтяная провинция мирового масштаба с ресурсной базой более 7 млрд тонн высококачественной нефти с содержанием серы от 0,01 до 0,1%.

"Для транспортировки нефти построен магистральный нефтепровод "Ванкор - Пайяха - Бухта Север" протяженностью 790 км. Его проектная мощность составляет 100 млн тонн нефти в год. Большая часть нефтепровода, 414 км, выполнена в двухниточном исполнении. Выполнен переход нефтепровода подо дном реки Енисей протяженностью 6 км. Он проходит на глубине около 50 метров с заглублением до 8 метров в дно реки, в соответствии с соблюдением строгих экологических стандартов", - сказал Сечин.

Спроектирована и построена специальная защитная дамба, которая гарантирует круглогодичную работу порта в условиях ледовых торосов. Глубина у стенки причала составляет 18 метров, что позволяет отгружать нефть в арктические танкеры дедвейтом 120 тыс. тонн.

На сегодняшний момент портовый комплекс проекта включает нефтеналивной причал, два грузовых причала, причал портофлота, 14 резервуаров по 30 тыс. тонн для накопления и хранения нефти. На полное развитие - 102 резервуара.

"Ввод в эксплуатацию проекта "Восток Ойл" обеспечит отгрузку потребителям 30 млн тонн нефти уже во второй половине следующего года. К 2030 году - до 50 млн тонн. Дальнейшее развитие проекта позволяет увеличить поставки на рынок до 100 млн тонн нефти в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры", - сказал Сечин.

Энергоснабжение проекта будет обеспечено новыми сетями и генерацией мощностью до 3,5 ГВт. Она включает 15 локальных энергорайонов, 16 электростанций и 9 тыс. км линий электропередач.

"Особое место в этой системе занимает ветроэнергетика. Мы ведем строительство ветропарка установленной мощностью 50 МВт с перспективой увеличения до 200 МВт. Ветроэнергетические установки с размахом лопастей 172 метра позволят использовать значительный ветроэнергетический потенциал Таймыра", - сказал Сечин.

Глава "Роснефти" подчеркнул, что общий объем инвестиций по интегральному проекту "Восток Ойл" достиг 4 трлн рублей.

Ведется строительство авиатранспортного комплекса, включая новый аэропорт "Северный" со взлетно-посадочной полосой протяженностью 3 500 метров.

Глава "Роснефти" отметил вклад сотрудников компании, а также поставщиков, подрядчиков, строителей, металлургов, транспортников, причастных к проекту "Восток Ойл". "Это событие стоит в одном ряду с такими великими подвигами, как открытие Западно-Сибирской нефти в советское время", - подчеркнул Сечин.

В конце своего выступления Сечин перечислил целый ряд видных зарубежных деятелей нефтяной отрасли. "Завершая, хотел попросить воспользоваться этим случаем, передать привет нашим коллегам, лидерам мировой отрасли, с которыми мы обсуждали перспективы проекта "Восток Ойл", такими как Роберт Дадли, бывший глава BP, Рекс Тиллерсон, выдающийся нефтяник, бывший глава ExxonMobil, великому геологу Тиму Куку из Equinor, Стивену Гринли, Нилу Даффину из ExxonMobil, а также нашим действующим партнёрам и коллегам Даррену Вудсу и Нилу Чепмену. Я думаю, они будут очень рады", - сказал глава "Роснефти".

В материалах к церемонии запуска сообщается, что порт "Бухта Север" - самый северный порт в мире, он расположен на 73 градусе северной широты, на полуострове Таймыр в устье реки Енисей на южном берегу Северного Ледовитого океана. Нефтепровод "Ванкор - Пайяха - порт "Бухта Север" также стал самым северным нефтепроводом в мире - по координатам его крайней точки на побережье Карского моря.

Судном, принявшим первую нефть "Восток Ойл", стал танкер-челнок "Валентин Пикуль" усиленного ледового класса Arc6. Он построен на судостроительном комплексе "Звезда", оператором которого является "Роснефть". Судно способно самостоятельно преодолевать льды толщиной до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 м в летне-осеннюю. На рейде уже ожидает Афрамакс, "Академик Губкин", дедвейтом 120 тысяч тонн, тоже построенный на верфи "Звезда".

Вывоз нефти по Северному морскому пути обеспечит специализированный флот ледового класса, который создается на судоверфи "Звезда". Для обеспечения поставок нефти на рынки и обслуживание акватории порта потребуется не менее 40 танкеров и более 10 судов снабжения, в том числе ледового класса. В рамках проекта "Восток Ойл" создано пять современных береговых баз обеспечения с причальными сооружениями для разгрузки судов. В навигационный и зимний период на базах ведется отгрузка, прием и накопление сырья и материалов.

Для передачи огромного массива информации впервые на Таймыре организована спутниковая связь - уже развернуто 12 узлов, обслуживающих 17 тыс. человек. Под задачи проекта создается низкоорбитальная спутниковая группировка, с 2027 года на всех объектах "Восток Ойл" будет доступен широкополосный интернет (аналог Starlink) с возможностью перехода на стандарт 5G. Также в 2027 году завершится прокладка из Красноярска на Таймыр волоконно-оптической линии протяженностью 850 км, которая обеспечит устойчивую связь на площади 65 тысяч квадратных километров.