РФ за 8 месяцев увеличила экспорт рыбной продукции в Бразилию почти в 4 раза до более 0,5 тыс. т

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - РФ за 8 месяцев этого года экспортировала в Бразилию 531,7 тонны рыбной продукции, что в 4 раза больше, чем годом ранее (138 тонн). Экспортная выручка выросла в 17 раз, до $2,69 млн со $157,3 тыс. соответственно. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) по результатам анализа бразильской таможенной статистики.

Основу российского экспорта составили минтай и треска, совокупный объем поставок которых достиг 504,1 тонны на $2,48 млн. На эти две позиции пришлось 95% физического объема и 92% стоимости поставок.

"Бразилия относится к перспективным направлениям для рыбных поставок из России. Выраженный рост объемов и особенно стоимости экспорта объясняется невысокой базой предыдущего периода и обеспечен, в первую очередь, началом поставок на бразильский рынок трески. Год назад эта рыба в Бразилию не поставлялась", - сообщили в ассоциации.

Как заявили в АСРФ, с конца 2025 года российские поставщики начали осваивать бразильский рынок с новым для РФ продуктом - клипфиском (солено-сушеные пласты трески). За 8 месяцев 2026 года он стал основным тресковым продуктом, поставки которого из РФ в Бразилию составили 117,9 тонны на $1,78 млн. Доля России в общем бразильском импорте сушеной трески в натуральном выражении составила 12,4%. Основным поставщиком остается Норвегия с долей 82,3% 5,3% приходится на Португалию.

Экспорт мороженой трески составил 15,1 тонны на $136,6 тыс. Всего тресковой продукции было поставлено 133 тонны на $1,92 млн.

Как отметили в ассоциации, крупнейшей по объему товарной позицией российского экспорта в Бразилию остается минтай (70% от общего объема российского рыбного экспорта на бразильский рынок по итогам 8 месяцев). В годовом выражении объем поставок вырос больше чем в 2,5 раза - до 371 тонны со 138 тонн, экспортная выручка увеличилась в 3,6 раза до $569 тыс. со $157,3 тыс. Бразильский импорт мороженого минтая был полностью российским, подчеркнули в ассоциации.

В настоящее время на экспорт в Бразилию аттестованы 68 российских предприятий и судов. "При этом сохраняется такой ограничительный фактор как ввозные пошлины. Российские экспортеры сталкиваются с конкуренцией со стороны продукции из стран MERCOSUR, имеющей беспошлинный доступ на бразильский рынок", - отметили в АСРФ.