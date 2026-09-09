РФ в I полугодии 2026 г. нарастила отгрузку удобрений в Индию на 20%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия в текущем году, несмотря на все сложности, продолжила наращивать поставки удобрений в Индию и готова и далее обеспечивать потребности этой страны в востребованных видах минеральных удобрений. Об этом в интервью "Интерфаксу" в преддверии выставки "Иннопром.Индия" рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

"В прошлом году российские производители поставили индийским партнерам порядка 6 млн т минеральных удобрений, это 6-кратный рост за 5 лет. Положительная динамика отмечена по фосфорным, азотным и комплексным NPK-удобрениям. В этом году тенденция сохраняется: за первые полгода отгрузки увеличились еще на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сообщил он.

По словам первого замглавы российского правительства, "наши предприятия готовы и дальше обеспечивать потребности Индии в востребованных видах удобрений, в том числе за счёт создания совместных производств".

"Проработка таких проектов уже ведётся", - заявил Мантуров.

В конце 2025 года сообщалось, в частности, что российский "Уралхим" и индийские компании Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, National Fertilizers Limited и Indian Potash Limited подписали меморандум о взаимопонимании для строительства завода по производству карбамида в России, на базе сырья "Тольяттиазота" (входит в группу "Уралхим").

О намерении Россия и далее наращивать поставки удобрений для сельского хозяйства Индии недавно заявлял президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. "Мы делаем все для того, чтобы закрыть этот вопрос для индийских фермеров, для сельского хозяйства, наращиваем эти поставки и готовы это делать дальше", - говорил в августе российский лидер.

По данным министерства торговли и промышленности Индии, страна в 2025 году нарастила импорт российских удобрений на 41%, до 6,5 млн тонн. Общий объем индийского импорта удобрений в прошлом году вырос на 45% и превысил 27,4 млн тонн. Россия стала крупнейшим поставщиком, за ней следуют Китай, Саудовская Аравия, Марокко и Оман.