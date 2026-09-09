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РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в поставках минудобрений

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ и министерство сельского и лесного хозяйства Турции подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок минеральных удобрений. Документ призван придать дополнительный импульс сотрудничеству и создать основу для дальнейшего роста экспорта российской продукции, сообщает российское ведомство по итогам состоявшихся в Москве переговоров замминистра сельского хозяйства РФ Максима Марковича с замминистра сельского и лесного хозяйства Турции Ахметом Багджы.

Поставки в Турцию российских минудобрений остаются одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. В 2025 году объем российского экспорта в республику вырос почти вдвое. В структуре поставок представлены комплексные, азотные и калийные удобрения. Стороны заинтересованы в дальнейшем развитии торговли, подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщает Минсельхоз РФ, товарооборот продукции АПК между странами за семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 30%, при этом российский экспорт увеличился более чем на 40%, поставки из Турции – более чем на 10%.

По итогам 2025 года взаимная торговля продукцией АПК выросла на 5,5%, при этом российский экспорт увеличился на 9%. Основу отечественных поставок в Турцию составляют зерно и масличные. Оттуда поступают в основном персики, вишня, черешня, абрикосы и цитрусовые.

"Мы видим широкие перспективы для дальнейшего роста торговли и готовы увеличивать экспорт российской продукции на турецкий рынок", - отметил Маркович, процитированный в пресс-релизе.

Минсельхоз РФ Турция
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