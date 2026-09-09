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Рубль утром опускается в паре с юанем в рамках коррекции на Московской бирже

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль дешевеет в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,82 руб. (+6,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,42 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль попытается продолжить укрепление на торгах в среду, двигаясь при этом в диапазоне 12,5-13 руб. за юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Пара юань/рубль по итогам торгов вторника потеряла 1,1%, откатившись в середину диапазона 12,5-13 руб. за юань, констатирует эксперт.

Данный коридор сохранит свою актуальность на торгах в среду, прогнозирует Зварич.

При этом китайская валюта может сделать еще один шаг к его нижней границе, чему могут способствовать пониженные объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, а также восстановление предложения со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти в конце июля - августе, когда конъюнктура для российского сырья улучшилась, указывает он.

Это создает предпосылки для дальнейшего восстановления рубля, говорится в комментарии.

Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования конфликта вокруг Украины. Недавние контакты американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что на встречах стороны озвучили новые идеи, а в целом поездка позволила реанимировать контакты по Украине после многомесячной паузы.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что "это сложный конфликт". По его оценке, за последнее время "мы не видели у сторон большой склонности к компромиссам". "Предстоит проделать еще много работы", - заключил Рубио.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом по итогам поездок представителей главы Белого дома в Москву и Киев, сообщил во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, "разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным". Ушаков отметил, что разговор носил конфиденциальный характер, поэтому он не может раскрыть многие важные детали и нюансы.

Цены на нефть растут в среду четвертую сессию подряд в связи с новыми сигналами эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес ракетный удар по американским войскам, размещенным на авиабазе Муваффак Салти в районе города Аль-Азрак в Иордании. Также стало известно о ракетных ударах КСИР по двум эсминцам ВМС США.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах в ответ на атаку на корабль ВМС Соединенных Штатов.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве составляет $99,52 за баррель, что на 1,65% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,31%, до $94,23 за баррель.

Brent подорожала на четверть с начала августа в связи с исчезновением надежд на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном, а также возобновление военных действий в регионе.

Во вторник ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны йеменских хуситов. По сообщению министерства энергетики королевства, атаки привели к пожарам на нефтяных объектах. Их работу приостановили.

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