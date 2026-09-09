Рубио назвал содержательными контакты Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Недавние контакты американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

"Они были содержательными. Я не хотел бы давать этим переговорам оценки - называть их хорошими или плохими, продуктивными или непродуктивными", - сказал Рубио журналистам в Колумбии.

Глава Госдепа отметил, что на встречах стороны озвучили новые идеи, а в целом поездка позволила реанимировать контакты по Украине после многомесячной паузы.

При этом госсекретарь подчеркнул, что "это сложный конфликт". По его оценке, за последнее время "мы не видели у сторон большой склонности к компромиссам". Рубио также напомнил, что и у Москвы, и у Киева есть некоторые "красные линии", нарушать которые они не хотят.

"Предстоит проделать еще много работы", - заключил Рубио.