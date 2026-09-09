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Цена нефти Brent превысила $101 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти вечером в среду и находятся на максимумах с июля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:07 по московскому времени дорожают на $3,36 (3,43%), до $101,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $3,36 (3,61%), до $96,39 за баррель.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по американским войскам, размещенным на авиабазе Муваффак-Салти в районе города Аль-Азрак в Иордании. Также стало известно о ракетных ударах КСИР по двум эсминцам ВМС США.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах в ответ на атаку на корабль ВМС Соединенных Штатов.

В среду в территориальных водах Ирака был атакован танкер, перевозящий порядка 2 млн баррелей иракского топлива, сообщает Reuters со ссылкой на представителей портовых властей. Кроме того, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что за минувшую ночь обстрелам подверглись несколько торговых судов в Персидском заливе.

"Судя по всему, участники рынка теперь ждут более продолжительного конфликта на Ближнем Востоке, а также видят риск того, что недавняя эскалация военных действий нарушит поставки нефти из региона, - сказал старший экономист Capital Economics Хамад Хуссейн. - Ключевой риск заключается в том, что недавние атаки на нефтяные танкеры приведут к сокращению перевалки нефти в Оманском заливе, которая до сих пор играла ключевую роль в обеспечении поставок нефти на мировые рынки".

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